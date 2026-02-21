南僑陳飛龍賣「水晶肥皂」跨足演藝圈　帶領化工業轉型食品股

▲南僑集團會長陳飛龍辭世，過去多次發動企業轉型，讓南僑從化工股成功變為食品股。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

上市食品股南僑（1702）今（21）日公告集團董事長、會長陳飛龍於2月12日在家人陪伴下安詳辭世，享嵩壽90歲。陳飛龍當年為打響「南僑水晶肥皂」跨足演藝圈，投資製作知名的綜藝節目「綜藝100」受藝文界好評，後又因為懂吃、愛吃，推動集團從化工跨向食品、餐飲版圖，旗下點水樓、寶萊納啤酒花園餐廳皆獲好評，南僑也從化工股轉向食品股。

至目前為止，南僑集團旗下有3家公司上市，其中南僑是1973年5月在台上市，旗下上海南僑食品於2021年5月在上海A股IPO，而南僑的的另一子公司、主打「杜老爺」等冰品與急凍熟麵的皇家可口（7791）則是去年10月28日以每股 72 元在台上市掛牌。

陳飛龍曾向外坦言，跨足投資演藝圈就是為了讓市場接受咖啡色、帶有透明感的「水晶肥皂」，後來這個節目在藝人張小燕主持下相當成功，成功捧紅了包括顧寶明、李國修、李立群等人。後來又因為喜歡飲食，跨足食品版圖，成功推動南僑轉型。

友人回憶，陳飛龍是個很有創意且具備執行力的領袖人物，921時陳飛龍曾與多位企業家一起考察災區農產品，並透過頂好行銷通路販賣，協助渡過難關；過去食品業遭遇油品事件衝擊時，他第一個站出來推烘焙展，種種善舉讓他日益德高望重。