ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

砸5200元掃進22張刮刮樂小賺200元　達人算完驚喊「台彩最贏」

▲2026年台彩春節刮刮樂，500元款示意照。（圖／記者呂佳賢攝）

▲2026年台彩春節刮刮樂，500元款示意照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

理財達人知美今（21）日表示，自己砸5200元買進22張售價遍及200元、300元、500元的刮刮樂，從除夕一路刮到初五，從首日報酬率「負37%」到第6天「正3.85%」的報酬率，最後小賺200元，除了感嘆「離財富自由又更進一步」，知美用自己的親身經歷分享「悟出一個道理」，那就是「最大的贏家只有台彩」！玩家們就是2000萬頭獎的「分母」。

以下是知美Jimmy授權《ETtoday》刊登刮刮樂勝負心得全文

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年最後一張刮刮樂！

30歲又離財富自由更進一步了！

今年過年知美從除夕刮到初五

總共買了18張200元的刮刮樂
再加上2張300元的刮刮樂
再加上2張500元的刮刮樂
總共買了「22張刮刮樂」付了「5200元」

這次2026過年刮刮樂財富自由挑戰：
總共投入本金：5200元
總共獲得獎金：5400元
最終報酬/報酬率：（+200元）/（+3.85%）

刮刮樂平均報酬率大概是「負30%」
知美從第一天「負37%」的報酬率
到第六天「正3.85%」的報酬率
雖然一步一步靠著自身「運氣」
在最後一天賺到超額報酬率
但是知美用自己的親身經歷
深深刻刻的悟出一個道理
那就是最大的贏家只有「台彩」！
玩家們就是2000萬頭獎的「分母」！

對不起今年玩了這麼久的刮刮樂
不僅沒有虧錢反而還賺到錢！
不知不覺離財富自由又更進一步了！

關鍵字： 刮刮樂理財達人台彩財富自由過年挑戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【羨慕旁人了】同事情人節上班！突收遠距離男友外送花敲幸福

推薦閱讀

航運業看對等關稅被判違法有利海空貨運　台美貿易協議應重談　

航運業看對等關稅被判違法有利海空貨運　台美貿易協議應重談　

川普在對等關稅被判違法後，宣布將對全球商品徵收稅率10％的「全球關稅」，國內超大型與大型攬貨公司高階多數認為，就大方向來看，關稅降低對海空貨運是有利的，但川普後續反制措施、如何退稅，及對美國經濟的衝擊等都有待觀察。至於已簽的台美貿易協議，原是為降低對等關稅而簽署，應該重新談判或修訂內容。

2026-02-21 20:48
砸5200元掃進22張刮刮樂小賺200元　達人算完驚喊「台彩最贏」

砸5200元掃進22張刮刮樂小賺200元　達人算完驚喊「台彩最贏」

理財達人知美今（21）日表示，自己砸5200元買進22張售價遍及200元、300元、500元的刮刮樂，從除夕一路刮到初五，從首日報酬率「負37%」到第6天「正3.85%」的報酬率，最後小賺200元，除了感嘆「離財富自由又更進一步」，知美用自己的親身經歷分享「悟出一個道理」，那就是「最大的贏家只有台彩」！玩家們就是2000萬頭獎的「分母」。

2026-02-21 20:34
光電板廠志超、PCB廠宇環董座徐正民逝世　享壽72歲

光電板廠志超、PCB廠宇環董座徐正民逝世　享壽72歲

光電板大廠志超科技（8213）及PCB板廠廠宇環（3276）今（21）日雙雙發布重大訊息，72歲董事長徐正民逝世，享壽72歲。

2026-02-21 18:17
南僑陳飛龍賣「水晶肥皂」跨足演藝圈　帶領化工業轉型食品股

南僑陳飛龍賣「水晶肥皂」跨足演藝圈　帶領化工業轉型食品股

上市食品股南僑（1702）今（21）日公告集團董事長、會長陳飛龍於2月12日在家人陪伴下安詳辭世，享嵩壽90歲。陳飛龍當年為打響「南僑水晶肥皂」跨足演藝圈，投資製作知名的綜藝節目「綜藝100」受藝文界好評，後又因為懂吃、愛吃，推動集團從化工跨向食品、餐飲版圖，旗下點水樓、寶萊納啤酒花園餐廳皆獲好評，南僑也從化工股轉向食品股。

2026-02-21 17:46
台股ETF蛇年大增231萬受益人！0050衝最多　5檔主動式擠進人氣榜

台股ETF蛇年大增231萬受益人！0050衝最多　5檔主動式擠進人氣榜

台股ETF持續火熱，統計金蛇年台股ETF受益人數創高，檔數也創新高。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF目前檔數來到83檔，總受益人在金蛇年增加了2311558人，總人數來到12607312人，進一步觀察金蛇年受益人數增加前十大台股ETF中，以市值型元大台灣50(0050)增加146.8萬人最多，整體來看，包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益科技創新(00992A)等5檔主動式台股ETF上榜人氣最旺，高息型元大高股息(0056)與群益台灣精選

2026-02-21 15:54
南僑集團會長陳飛龍90歲逝世　公司重訊證實

南僑集團會長陳飛龍90歲逝世　公司重訊證實

南僑控股（1702）今（21）日公告，集團會長兼董事長陳飛龍逝世，享壽90歲，新任者將另行公告。

2026-02-21 15:43
川普關稅「違法」台灣影響有限　學者：半導體232條款才是主菜

川普關稅「違法」台灣影響有限　學者：半導體232條款才是主菜

川普對等關稅遭最高法院判定「違法」，外界多認為對台灣出口影響有限，亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授直言，立法院待審的半導體關稅才是「主菜」，在現實考量下，最好的做法就是由國會通過相關貿易法案，加速台美貿易進程。

2026-02-21 14:52
台電住商節能方案5月上路　月省1度固定電費減免24元

台電住商節能方案5月上路　月省1度固定電費減免24元

台電將在5月至10月推出「住商節能型」方案，預計4月開放用戶報名，對象為家中有智慧家電、充電樁等設備的民眾，結合智慧電表，若能在電力系統有需要時，配合台電指令調整用電模式，可獲節電回饋，每月節能達1度以上，除可享新台幣24元固定電費減免，流動電費每度電還可扣減10元。

2026-02-21 14:10
川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

2026年2月20日，美國最高法院以 6 比 3 的裁決，重擊了川普政府的關稅堡壘。大法官判定援引 IEEPA 課徵單邊關稅為「違法」，這場震動全球的關稅大秀在法律層面上瞬間卡關。

2026-02-21 12:41
台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇

台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇

川普對等關稅遭到美國最高法院判定違憲後，國際稅務情勢出現新變化，市場出現「台美對等貿易協定（ART）應該要撤回」的聲浪，對此安永聯合會計師事務所台灣所所長傅文芳今（21）日急喊：「千萬不要隨風起舞！」並呼籲各界要小心川普記仇。

2026-02-21 12:00

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

光電板廠志超、PCB廠宇環董座徐正民逝世　享壽72歲

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

即／大樂透2億獎號來了！百萬紅包還有256組

南僑集團會長陳飛龍90歲逝世　公司重訊證實

今彩539頭獎開出1注　獎落新北林口

財產破億出門只穿平價服　網：這才是真富豪

快訊／川普對等關稅被判違法　市場不確定性升高但不見得轉壞

台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇

宮廟酬謝榜驚見「刮中2000萬」　鴻海尾牙幸運兒竟也在列

美2026最夯職業　年收520萬「這能力」是關鍵

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

川普關稅「違法」台灣影響有限　學者：半導體232條款才是主菜

AI時代「最貴」是人味　抗孤獨創業市值「估」破10億美元

定期定額2.0三個月實測　報酬率達13.47%

台積電漲幅勝ETF？陳重銘：直接買股報酬更高

新竹幸運兒見「東北大花衫」買彩券　刮中百萬喊帶老婆二度蜜月

資本利得+月配息雙策略　國泰主動ETF小資族新選擇

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366