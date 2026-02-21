砸5200元掃進22張刮刮樂小賺200元　達人算完驚喊「台彩最贏」

▲2026年台彩春節刮刮樂，500元款示意照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

理財達人知美今（21）日表示，自己砸5200元買進22張售價遍及200元、300元、500元的刮刮樂，從除夕一路刮到初五，從首日報酬率「負37%」到第6天「正3.85%」的報酬率，最後小賺200元，除了感嘆「離財富自由又更進一步」，知美用自己的親身經歷分享「悟出一個道理」，那就是「最大的贏家只有台彩」！玩家們就是2000萬頭獎的「分母」。

以下是知美Jimmy授權《ETtoday》刊登刮刮樂勝負心得全文

今年最後一張刮刮樂！

30歲又離財富自由更進一步了！

今年過年知美從除夕刮到初五

總共買了18張200元的刮刮樂

再加上2張300元的刮刮樂

再加上2張500元的刮刮樂

總共買了「22張刮刮樂」付了「5200元」

這次2026過年刮刮樂財富自由挑戰：

總共投入本金：5200元

總共獲得獎金：5400元

最終報酬/報酬率：（+200元）/（+3.85%）

刮刮樂平均報酬率大概是「負30%」

知美從第一天「負37%」的報酬率

到第六天「正3.85%」的報酬率

雖然一步一步靠著自身「運氣」

在最後一天賺到超額報酬率

但是知美用自己的親身經歷

深深刻刻的悟出一個道理

那就是最大的贏家只有「台彩」！

玩家們就是2000萬頭獎的「分母」！

對不起今年玩了這麼久的刮刮樂

不僅沒有虧錢反而還賺到錢！

不知不覺離財富自由又更進一步了！