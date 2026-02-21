航運業看對等關稅被判違法有利海空貨運　台美貿易協議應重談　

▲航運業看對等關稅被判違法有利海空貨運。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

川普在對等關稅被判違法後，宣布將對全球商品徵收稅率10％的「全球關稅」，國內超大型與大型攬貨公司高階多數認為，就大方向來看，關稅降低對海空貨運是有利的，但川普後續反制措施、如何退稅，及對美國經濟的衝擊等都有待觀察。至於已簽的台美貿易協議，原是為降低對等關稅而簽署，應該重新談判或修訂內容。

台驊控股(636)創辦人顏益財分析，這次對等關稅的官司，美國最高法院判決川普敗訴，未來既使川普政府利用其他法規(如301、232等其他條款)執行10%的全球關稅，實質關稅還是比現行標準減輕不少，對於市場需求會有增強的趨勢。

亞洲出口到美國貨量回升，對於運價短時間有上行空間，但就中長期來看，可能受到新船陸續下水供給增長的壓力，需求能否持續以及政策不確定性的變化，運價震盪可能加劇，仍有待觀察。

另外過去徵收1750億美元的關稅何時退稅，也是觀察重點之一，如果退稅流程快，對於進口廠商及消費者需求信心持續上升，短期內可能會出現年後一波搶運潮，對於四月底之前談判的長約運價提升和支撐力有所助益。整體來看，主要還是海運擁有較大利多，空運也多少可以受惠。

超大型攬貨業A公司負責人表示，他認為判決出來後引發的問題相當複雜，最高法院並未明確裁定違法的最後期限以及何時生效？何時可追回已經繳的稅金，而川普方也必定會有動作，再觀察兩天應較明確，大方向來看對航運市場是利多。

超大型攬業貨B公司負責人則指出，如果以目前只加10%關稅來看，有助於美國物價下跌，購買力會增加，有利航運業，至於對美國經濟的影響，要看後續川普政府的動作。

營業重心放在航空貨運的大型攬貨公司總經理分析，貿易本身並非即時買賣與售出，係考量庫存及未來訂單等情事。即使判決公告，距離施行與區間認定仍有相當空窗期，因此較難就單一事件評斷是否為利多；倘若川普政府願意調降關稅額度或其他配套方案、供產業有更多競爭機會，則對海空運而言實有助益。

目前看不是直接大利多，短期能減緩政策性衝擊，有利於市場穩定；中長期仍要觀察新關稅與貿易措施的落實。對台灣貨運承攬業來說，半導體/電子零件很多已有豁免或低稅優惠，影響相對小，但整體全球供應鏈重組與不確定性仍是主要壓力來源。

名列全前五大貨櫃船公司的外籍船公司在台總經理認為，對等關稅歸零對航運業是有利的，但是需要觀察美國內部是否有衝突、事件能否很快落幕、少了巨額關稅輸入對美國財政與經濟的影響等等。

台北貿易協議部分，該協議原是為爭取美國降低對等關稅而簽署，而目前還有很多國家未與美國達成貿易協議，我國卻已在開放市場與對美投資、採購方面做出很大的承諾，變成犧牲很大，政府應該要求與美國重新協商或修訂內容。

不過也有大型攬貨公司董事長認為事件結局很預料，應該是要觀望一段時間，因為市場不確定很高，大家還不知道應該如何因應。