被德國「禁賣」連官網都斷線　華碩、宏碁陷專利爭議

▲ASUS（華碩）、Acer（宏碁），因Nokia提告專利侵權，目前在德國官網全關且暫時禁售。示意圖。（圖／視覺中國CFP）



記者潘姿吟／綜合報導

台灣兩大電腦品牌ASUS（華碩）、Acer（宏碁），因高效率影像編碼（HEVC）專利權利金爭議，遭Nokia提告，德國法院近日裁定發布臨時禁制令，要求兩家公司暫時停止在德國銷售部分使用相關技術的筆記型與桌上型電腦。受判決影響，華碩（2357）與宏碁（2353）在德國的官方網站與線上商店，目前皆已關閉。

外媒Tom's Hardware指出，Nokia主張其握有HEVC編解碼關鍵專利，並已成功向德國法院申請禁令，禁止ASUS與Acer在當地「提供、銷售、進口或持有，涉及爭議的相關產品設備」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲華碩企業總部「立功大樓」。（資料圖／華碩提供）



德國是歐洲最大的消費型電腦市場，如今，華碩（Asus）與宏碁（Acer）因訴訟糾紛，德國官方網站也暫時關閉，意味著當地用戶無法透過官方平台下載驅動程式等技術支援檔案。過去 Oppo、Vivo 與聯想（Lenovo）也曾遇過類似狀況，但當時官網並未因此中斷。

這次，華碩（Asus）與宏碁（Acer）不僅德國版官網無法連線，德國用戶就算想透過 VPN「繞道」造訪美國版網站也無法解套，因為系統仍會將頁面重新導向至顯示無法連結的頁面。目前唯一可行的方式，是改用「德國境外」的 VPN 節點，才有機會在非德國版官方網站上找到可下載的檔案。

對此，華碩（Asus）在一份聲明中回應，華碩已暫時關閉在德國的官方網站和線上商店，但售後服務仍正常運作，也會在符合當前法院命令的情況下，支援現有客戶。目前，華碩正在評估並尋求進一步的法律行動，以儘快達成公平的解決方案。

宏碁（Acer）的聲明則指出，公司一向尊重智慧財產權，依慕尼黑地方法院就Nokia專利爭議的裁定，已暫停在德國銷售部分受影響產品。宏碁並稱先前在英國法院取得有利判決，確認可獲公平合理授權條件，對自身法律立場有信心，將採取必要法律行動；同時已備妥技術迴避設計，可依法迅速恢復供應、降低市場衝擊。宏碁強調顯示器、路由器、電動滑板車及配件等產品不受影響，仍可在德國銷售，評估本案對營運與財務無重大不利影響。

▲宏碁，宏碁電腦，Acer。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）