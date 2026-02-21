▲台中超旺彩券行「2年開出9注紅包」，他連包9碼抱回83萬。（資料照／記者許力方攝）

台彩大樂透春節加碼期間，每期都會加開100萬元春節大紅包及10萬元小紅包，有多家彩券行備受財神爺眷顧，頻頻開出春節加碼獎項，像是台中市「錸富裕彩券行｣初四（20日）同時開出1注大紅包及6注小紅包，中獎人自行選號包牌串9個號碼，總中獎金額達到83萬3333元。

台彩表示，台中市北屯區「錸富裕彩券行｣初四晚間同時開出1注大紅包及6注小紅包，這間彩券行去年春節曾開出1注大紅包，今年初三（19日）也開出1注大紅包，加上初四開出的7注，春節加碼獎項的累計開出次數已達9注之多。

台彩透露，依系統紀錄，「錸富裕彩券行｣初四開出的7注獎項屬於同一張彩券，中獎人是自行選號，一次投注9個號碼（9連碰，4200元），且連續投注3期，單張投注金額為1萬2600元，總中獎金額達到83萬3333元。

除了錸富裕彩券行外，桃園市龍潭區「虹文投注站｣去年春節也曾開出1注大紅包，今年2月15日、16日接連開出1注大紅包及1注小紅包，初四再度開出1注大紅包及1注小紅包，累積第五屆已開出5注春節加碼獎項。

苗栗縣公館鄉「興煥投注站｣去年春節期間曾開出3注加碼獎項，今年除夕夜（2月16日）也開出2注小紅包，初四再度開出1注大紅包，累積開出6注春節加碼獎項。台中市西區「阿蓮一路發彩券行｣前年5月曾開出大樂透頭獎，且前年、去年共開出5注春節加碼獎項，今年初四開出1注小紅包，累積春節加碼的開出次數已達到6次。