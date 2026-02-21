ChatGPT週活躍用戶破9億　OpenAI估2030年運算支出6千億美元

▲OpenAI。（圖／路透）

記者潘姿吟／綜合報導

OpenAI對投資人揭露最新財務與投資規畫，預期到2030年，全年營收有望衝上2,800億美元（約8兆8,311億元新台幣）。同時，也首度對外給出明確的算力投資時程，將2030年前的相關資本支出目標，定錨在約6,000億美元（約18兆元9200億元新台幣），明顯低於執行長奧特曼（Sam Altman）數月前拋出的1.4兆美元。

根據美國財經新聞網站《CNBC》報導，OpenAI此次下修並具體化支出規模，主要是希望回應市場疑慮，讓外界更清楚公司的拓展計畫，能否創造足以支撐高成本的營收動能。新版策略強調，投資節奏將更緊密連結實際營收成長，而非單純追求算力規模。

從《CNBC》與《Bloomberg》的最新財務追蹤，OpenAI去年全年營收已達到131億美元，超越其原定目標100億美元；全年支出則僅80億美元，低於其預估的90億美元。而《The Information》則提到， ChatGPT的單週活躍用戶，已由去年10月的8億，增加至目前的9億人次以上，融資與估值也朝8,500億美元邁進。此外，專為程式開發設計的產品Codex單周活躍用戶也突破150萬人，目前正與Anthropic的Claude Code正面較勁。

OpenAI 目前正接近完成總額可能超過1000億美元的大規模融資，其中約 90% 資金來自策略投資人。據悉，輝達 (NVDA-US) 正討論改為這輪融資投入多達300億美元的股權投資，取代先前架構較複雜、總額1000億美元的基礎設施合作意向書。