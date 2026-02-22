華夏國際董座董兆麟趕完尾牙　遠離塵囂偕妻女飛澳洲塔斯馬尼亞

▲華夏國際董事長董兆麟春節到隱世島嶼塔斯馬尼亞旅遊。（圖／董兆麟提供）

記者張佩芬／台北報導

在亞洲-美國航線攬貨量排名在全球第12到15之間的華夏國際董事長董兆麟，農曆春節前忙著趕著赴中國大陸各站出席尾牙活動，春節假期放下繁忙的工作，帶著夫人與獨生女前往澳洲唯一的島州塔斯馬尼亞，遠離塵囂，享受清新的空氣，遊歷42%面積屬於保護區，其中21%是聯合國教科文組織認定的「塔斯馬尼亞荒野」世界自然遺產。

董兆麟平常工作繁忙，春節假期都會精心規劃旅遊行程，好好陪妻女做一趟深度旅遊，多數是選擇飛得很遠的特殊景點，到過南極、坦尚尼亞、祕魯、阿拉斯加等，今年選上目前氣候與台灣類似的塔斯馬尼亞。

前往塔斯馬尼亞需要從墨爾本轉機，董兆麟安排了七天的島上行程。塔斯馬尼亞(Tasmania/Tasmanian)簡稱「塔州」是澳洲唯一的島州，位於本土東南方，以心型外觀、純淨自然環境、世界自然遺產保護區，如搖籃山、酒杯灣和野生動物袋熊、袋鼠、企鵝，與被稱為塔斯馬尼亞惡魔的袋獾等。

▲塔斯馬尼亞西岸幾乎都是國家公園。（圖／董兆麟提供）

塔斯馬尼亞最早是澳洲原住民Palawa人的居住地，擁有超過4萬年歷史的文化遺產，曾經是英國殖民地，作為罪犯流放地，島上自然環境豐富，擁有純淨無汙染的山海美景。

董兆麟表示，島上空氣非常清新，當地正值夏末，氣溫和台灣類似，晚上有時是6度，白天約15度。Tasmania面積是台灣2倍大，人口只有56萬人，西岸幾乎都是國家公園，很少住人，盛產生蠔和海鮮，是讓人放鬆與享受美食的隱世島嶼。

▲也可以出海賞鯨豚。（圖／董兆麟提供）

在結束塔斯馬尼亞旅遊後，董兆麟本月底就會飛往美國長灘島，出席由美國《商務日報》(JoC)主辦的年度國際海運研討會TPM(Trans-Pacific Maritime Conference)。

該研討會聚焦跨太平洋航線年度長約談判、運價趨勢與供應鏈動態，邀請財經與航運專家演講與座談，包括船公司、攬貨公司、託運人、物流業、碼頭與鐵路運輸業及財經專家都會出席會議，掌握市場最新走向，做為今年5月新年度亞洲-美國航線長約簽屬的重要參考依據。