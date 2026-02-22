刮刮樂離島捷報！金門男高喊「風獅爺保佑我！」　秒中百萬獎

▲2026年台彩春節刮刮樂，2000元款2000萬超級紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩刮刮樂在離島也有開出大獎的好消息！台彩今（22）日指出，幸運刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元的是金門縣一位年約30歲的男子，據金門縣金城鎮「六福彩券行」代理人童小姐描述，幸運兒開刮前還向店內風獅爺高喊「風獅爺要保佑我中大獎了」隨後就刮出百萬獎金。

童小姐指出，這名年約30歲的男子，過年期間與返鄉的老朋友一起聚餐敘舊，吃宵夜後原本想要再到處逛逛，但當地商家多數早早就休息，路過彩券行時發現燈火通明十分熱鬧，同行朋友提議不如大家一起玩刮刮樂，一行人就決定進店試試手氣。

幸運兒一進店就看到很多人在玩2000元刮刮樂，但他沒有買過於是請店員隨意幫他挑一張，當時店內人潮眾多，只剩角落有位子，男子坐下後發現旁邊有一尊「近我者富」的風獅爺，很開心的跟同行朋友說「風獅爺要保佑我中大獎了！」

隨後這名30歲男子刮出中獎彩券，一開始搞不清楚自己中多少，遞給朋友確認後朋友興奮地跟他說「你中了10萬」，他便開心拿著彩券到櫃檯請店員協助對獎，沒想到竟是中了100萬元大獎！讓男子又驚又喜，一群同行朋友歡呼直喊「風獅爺真的顯靈了！」現場客人聽聞也相當開心，紛紛湊近恭喜希望能沾沾中獎喜氣。

台彩指出，「2,000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至2月21日，已刮出4個2000萬元、176個100萬元。