中壢孝順年輕姊妹向貔貅許願「還學貸」　幸運刮中百萬

▲2026年台彩春節刮刮樂，2000元款2000萬超級紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩今（22）日指出，中壢一對孝順的年輕姊妹花為了滿足春節「儀式感」跑到位在舊明里中正路368號1樓的「翔翔彩券行」買「2000萬超級紅包」彩券，購買刮刮樂前向店中貔貅許願「希望把學貸還清就好」，驚喜中貳獎100萬元，這對小姊妹另外表示，還完學貸剩下獎金要用來孝順父母，回報養育之恩。

根據「翔翔彩券行」代理人林先生描述，這一對孝順的年輕姐妹檔，每年過年都會相約一起走春逛夜市、吃小吃並且到彩券行玩刮刮樂，每年一起刮刮樂這個習慣對姐妹而言，不只希望中獎，更是為了未來打氣的小小儀式感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林先生表示，當天購買刮刮樂前妹妹還站在店裡的貔貅前默默許願：「希望能把學貸還清就好」，姐妹兩人各挑一張「2000萬超級紅包」就坐在店內角落慢慢刮，刮到一半妹妹忽然停下動作把彩券遞給姊姊，確認中大獎後倆人愣在原地，沒有歡喜大聲尖叫，而是感動得眼框泛紅緊握彼此的雙手，看得出來這筆獎金對她們意義深重。

經店家協助確認刮中100萬元後，姐妹倆第一時間想到不是要把獎金拿去購物或旅遊，而是異口同聲表示：「先把學貸還完，剩下獎金要拿來孝順父母，父母多年以來省吃儉用都是為了供她們讀書，如今終於有能力回報養育之恩。」

台彩指出，統計至2月21日為止，「2000萬超級紅包」10個頭獎2000萬元已刮出4個、1200個100萬元已刮出176個。