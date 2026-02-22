睡醒「聽見財神催」嘉義斯文男刮中百萬　瞬間驚呆

▲2026年台彩春節刮刮樂，每張售價1000元的1200萬大吉利。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

嘉義市西區「金鑫鑫彩券行」連續2年在大年初四賣出百萬元獎金的刮刮樂，金鑫鑫彩券行代理人鄭小姐轉述，今年幸運刮中「1200萬大吉利」貳獎100萬元是一位嘉義斯文男，因為睡醒後耳邊一直「聽見財神催促」的聲音到彩券行買刮刮樂，幸運中百萬，當場驚呆。

鄭小姐指出，這名幸運兒初四一早睡醒後一直有股強烈的直覺告訴他「今天一定要去做」，腦海中不斷浮現這個念頭，像是有人一直在耳邊提醒、鼓勵，起初他不以為意，直到外出騎車路過彩券行時看到店外張貼「1000元刮刮樂中獎100萬元」的中獎彩券，忽然意識到當天是迎財神之日，並且腦中的念頭再次催促著他「快去彩券行買刮刮樂！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

斯文男當下決定停車進去買「1200萬大吉利」刮刮樂，買了第一張幸運刮中2000元，讓他驚喜心跳加速不已，也更加篤定要再繼續刮，直到刮到第4張的時候，他默默對自己說，如果這張沒有中就表示這不是直覺而是巧合，沒想到刮開後真的刮中了100萬元，瞬間讓他驚訝的呆站在彩券行裡面久久不能自己，直呼這一切太不可思議！

台彩指出， 1200萬大吉利共有8個頭獎1200萬元、200個100萬元。統計至2月21日，已刮出3個1200萬元、68個100萬元。