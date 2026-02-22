川普關稅核彈引爆！比特幣失守6.8萬美元　市值蒸發逾兆





▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普無預警宣布將全球進口商品關稅自10%提高至15%，儘管美國最高法院稍早才裁定其部分貿易措施缺乏法律依據，政策急轉彎再度衝擊金融市場。比特幣價格聞訊震盪走低，一度失守6.8萬美元關卡，也讓比特幣的市值從高點急縮，已蒸發逾兆美元，市場信心再受考驗。

根據《CoinDesk》報導，川普在Truth Social發文批評最高法院裁決「反美」，並宣布即刻生效調升全球關稅至15%。消息曝光後，比特幣短線先小幅上揚約0.5%，隨後迅速翻黑，下跌近1%，回落至約6.8萬美元附近；以太幣也同步走弱至約1980美元。市場人士解讀，關稅升級恐推升通膨與全球貿易不確定性，使風險資產承壓。

不過，比特幣的壓力並非僅來自單一政策衝擊。《彭博社》分析，比特幣自高點回落已超過40%，市值蒸發逾1兆美元，市場慣見的逢低買盤明顯減弱，資金轉向黃金、白銀等傳統避險資產。數據顯示，近幾個月美國上市黃金ETF吸金規模遠高於比特幣現貨ETF，後者甚至出現資金淨流出，顯示機構配置正在調整。

此外，穩定幣在支付應用上快速擴張，加上監管態度轉趨明朗，使其成為區塊鏈金融的核心工具；預測市場等新型投機平台也分流部分加密市場資金。當比特幣既未展現明顯避險效果，也不再是支付與投機的唯一焦點，其市場敘事正面臨挑戰。

從市場結構來看，雖然現貨ETF降低投資門檻，但價格仍深受海外高槓桿衍生品市場影響，一旦觸發強制平倉機制，連鎖清算恐在短時間內放大跌幅，加劇波動風險。

整體而言，短期比特幣受政策與市場情緒衝擊震盪加劇；中期面臨資金流向轉變與避險地位受質疑；長期則取決於能否重新建立核心價值定位。在全球政經變數升溫之際，比特幣能否止跌回穩，仍有待市場驗證。