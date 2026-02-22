關稅增至15%！財經網美分析「對台灣不是好消息」　1數據是關鍵

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普無預警宣布，將全球進口商品關稅自10%提高至15%，並預告未來數月將推出全新且符合法律規範的關稅措施，啟動多項301條款與其他調查，丟下震撼彈。對此，財經網美胡采蘋表示，不論是10%或15%，對台灣而言都不是好消息，關鍵在於與競爭對手之間的差別稅率，而非單看數字高低。

稅率是疊加 重點是跟誰比



胡采蘋在臉書發文，對等關稅遭判定無效後，美方隨即改依「122條款」加徵全球性關稅10%，隨後又調高至15%。部分人士因此情緒激動，甚至揚言要對支持台美ART的立法委員提告。她表示，外界反應如同「拿到槍大掃射」。她大笑直呼「現在決定台灣命運的都是這麼沒有財經知識的人嗎，我們大家到底是被綁在一個什麼俄羅斯輪盤上。」

胡采蘋指出，根據白宮2月20日公布內容，此次加徵屬於「surcharge」，也就是在原有各國稅率基礎上額外增加10%（後調整為15%）。她坦言，對於台灣來說，都是最不好最不好的消息，因為關稅不是看絕對值，「是看你跟競爭對手之間誰高誰低。」

台韓稅率差距 傳產面臨競爭



胡采蘋分析，台灣最主要的出口競爭對手韓國，因與美國簽有KORUS自貿協定，除電子產業外，多數產業原本稅率就比台灣低2%至9%。在統一加徵附加稅後，台灣與韓國之間的差距依舊存在，台灣又回到了除電子業以外的不平等稅率地位。

胡采蘋表示，理論上10%確實比15%衝擊小，因為價格上升會抑制需求，依出口商品特性推估，價格每增加1%，需求可能下降約2%至3%；但真正影響台灣的是「差別稅率」問題，若台灣商品因稅率較高，比韓國產品貴2%至9%，「韓國貨會賣得比台灣更好，因為台灣的彈性需求會掉得更多。」

胡采蘋認為，對台灣而言，最佳情況是談成「不疊加15%」關稅，使台灣與韓國、日本、歐盟適用相同15%稅率，站在相同起跑點。

她提到，雖然IEEPA法案無法作為對等關稅法源，但仍可透過貿易301或232條款處理，只是程序較為複雜，並舉例過去對中關稅自4月公布至7月開徵，歷時約150天，立法院可以不通過台美ART，沒有任何問題，「122關稅滿150天以後，大家看看到時候會發生什麼事情。」