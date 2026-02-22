刮刮樂「2000萬頭獎還有6個」　剩餘獎項曝光！連假最後一天衝了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年春節9天連假今（22）日來到最後一天，財神爺似乎尚未收假，台彩多項新春刮刮樂大獎仍待有緣人。根據台灣彩券統計，截至21日為止，2000元面額的頭獎「2000萬超級紅包」還有6個名額，而1000元面額的「1200萬大吉利」也還有5個頭獎尚未現身，想要趁收假前試手氣的民眾仍有機會。

2000萬超級紅包：剩餘獎項一覽

[廣告]請繼續往下閱讀...

台彩今年共發行15款新春刮刮樂，百萬元以上獎項高達1479個。最受矚目的「2000萬超級紅包」共有10個2000萬頭獎，目前僅刮出4個，還有6個名額懸缺；而百萬獎項更有1024個尚未送出，總中獎率高達69.33%。

此外，1000元面額的「1200萬大吉利」中獎率更達70%，目前8個頭獎中僅被領走3個，1200萬頭獎還剩5個，財力熱度依然不減。

▲2026馬年刮刮樂中獎資訊表。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

第一位幸運兒：基隆夜市神祕得主

今年「2000萬超級紅包」的首位頭獎得主出現在基隆。台彩指出，該張大獎是由遊走型經銷商賣出，由於其擺攤範圍廣及基隆夜市與廟口一帶，身分相當神祕。目前該名中獎人已進線預約領獎時間，在過年前就順利將2000萬元大紅包納入袋中。

第二位幸運兒：新竹姐妹花靠「工齡」選號

第二個頭獎2000萬元則落在新竹縣湖口鄉的「金彩商行」。中獎者是一對姊妹，當時由姊姊負責選號，她感念自己在職場打拼15年，便靈機一動挑選了尾數「15」號的刮刮樂，沒想到這份對工作的堅持竟帶來財神眷顧，讓姊妹倆一刮即中。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

第三位幸運兒：土城房仲新鮮人「回頭刮」翻身

第三位得主是新北市土城區的一位20多歲年輕房仲。這名房仲新鮮人趁著連假到「常生錢彩券行」想討個好彩頭，起初連刮3張都槓龜，本想打道回府，但在詢問營業時間時，老闆娘一句「會等你」讓他決定去領錢再戰。沒想到回頭刮到第2張，就看見驚人的數字「0」，幸運抱走2000萬元。

第四位幸運兒：台南夫妻拜完拜「聽某嘴」中大獎

最新證實的第四個頭獎落在台南「期期開彩券行」。一對30多歲夫妻在大年初二前往勝安宮參拜後，太太突發奇想提議刮一張「2000萬超級紅包」。先生秉持著「聽老婆的話，大富貴」的心情配合，沒想到僅挑一張就當場刮中頭獎。夫妻倆得知中獎後喜極而泣，激動與家人相擁歡呼。