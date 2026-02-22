醫美老闆開工禮超狂　砸50萬買千張大樂透送員工

▲企業包牌買千張大樂透。（圖／士林飛來發彩券行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

大樂透百萬大紅包春節期間頻頻送出大獎，士林夜市知名「飛來發彩券行」業者黃偉祺向《ETtoday》透露，有醫美老闆為求開工好運、激勵員工士氣，開賓利到飛來發，一口氣砸50萬元包走1000張大樂透，拼2月24日開獎抽百萬大紅包，希望員工、客人馬年博個好彩頭。

▲企業包牌買千張大樂透，櫃檯出現厚厚兩疊彩券。（圖／士林飛來發彩券行提供）

受到這筆大單影響，士林飛來發櫃檯2大疊厚厚的「彩券山」，相當罕見，黃偉祺也分享，尾牙、開工紅包動輒一包數百元，但電腦型彩券一張50元至100元就有，可以買個希望又增添話題，是不少企業老闆和員工聯絡感情的好工具。

飛來發2月20日、21日都賣出大樂透百萬大紅包，吸引彩迷上門加碼生意興隆，黃偉祺表示，這大客戶昨天下午一次包走千張大樂透，非常少見，投注站光是打印、裝袋就花3小時。

民眾所購買的大樂透只要對中當期9個春節大紅包獎號中的任6個，即對中100萬元的春節大紅包獎項；如對中當期任5個春節大紅包獎號再加上春節小紅包獎號，則對中10萬元的春節小紅包獎項。

台彩指出，目前春節百萬大紅包已送出269組還剩211組，10萬元小紅包已開出376組，今（22）日晚間大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號。

此外，今天雖然是星期天，今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩還是有開獎，民眾不妨趁著連假最後一天到彩券行走走、買張彩券，把握春節期間財運最旺的時機，試試金馬年的財運，還有機會把今彩539加碼的千萬頭獎、大樂透的億元頭獎、100萬元春節大紅包或10萬元春節小紅包帶回家。