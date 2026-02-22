009816才剛上市「太新了要先觀察？」　不敗教主一句話破迷思

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

凱基台灣TOP 50（009816）近期掛牌上市，有網友好奇「因為太新，是否該先觀察一段時間再投資？」對此，不敗教主陳重銘在影音中直球回應，強調關鍵根本不在ETF成立多久，而是它「裡面裝了什麼」。他直言，ETF不是一家公司，而是一籃子股票，只要成分股本身夠穩定，就不必因為「太新」而過度擔心。

陳重銘在粉專貼出影片，「網友問，009816看起來很好，但是才剛上市，太新了要不要先觀察幾年呢？」他指出，這類問題其實經常被問到，但很多人搞錯重點。

以009816為例，持有的是台灣市值前50大的企業，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、台光電（2383）等大型權值股，「這些公司都成立很多年了，本來就在市場上。」換句話說，ETF只是把這些公司打包在一起，並不是憑空冒出一家全新企業。

他進一步說明，「ETF不是一家公司」，本質上是追蹤指數、持有一籃子股票的投資工具。只要成分股是長期穩定經營的企業，即便ETF剛上市，也不代表會因此增加額外風險。投資人若擔心「新不新」，其實應該回頭檢視成分股結構，而不是單純看掛牌時間。

對於是否需要因為009816剛上市而選擇觀望，陳重銘直言，只要理解這檔ETF持有的是台灣50強企業，「就不必過度擔心。」他也坦言，未來若再遇到類似提問，其實答案都一樣，重點在於搞懂ETF的結構與邏輯，而不是被「新上市」三個字嚇到。