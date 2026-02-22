台股馬年開紅盤明日起跑！近10年戰績一表看　上漲機率7成

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股金馬年即將在明（2月23日）開盤，究竟開紅盤機率有多高？根據群益投信統計資料顯示，台股近十年開紅盤當天上漲機率是七成，當日平均漲幅僅0.57%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

群益投信台股研究團隊表示，近十年台股農曆年開紅盤後5日、10日、15日、20日平均漲幅為2%、2.56%、3.14%、2.58%均呈現正報酬，顯示出年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，不過，台股類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股ETF來介入布局。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，主動式台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險。

群益台ESG低碳50 ETF(00923)經理人邱郁茹表示，在投資布局方面，AI持續為電子產業重點，科技新品推出帶動AI新應用，台廠相關供應鏈受惠程度大，表現可期。在AI 需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，目前市場預估台灣企業獲利今年仍有雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙台股中長期偏多趨勢。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，以台股而言，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現，台股高息ETF更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。