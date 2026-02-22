砸10萬買刮刮樂慘賠　釣一票苦主「買2000元中0元」勸：回頭是岸

▲刮刮樂。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

春節連假今（22）日來到最後一天，不少民眾把握機會，到彩券行試手氣，就有網友抱怨，2000元刮刮樂「根本是詐騙」。貼文引起大批苦主共鳴，親友們集資超過10萬元購買各類刮刮樂，其中2000元面額成最大「錢坑」，21張慘賠1萬5000元，奉勸「回頭是岸」。

有網友在Threads發文，直怨「嚴重懷疑2000元的刮刮樂是詐騙！」

苦主勸：回頭是岸

留言區湧入不少「苦主」分享經驗，「騙好多年了，只買500以下才是歡樂，得失心不會太大」、「我被騙了三年有吧，每年過年都買，每次買三本2000元的，每年都是賠一萬多，去年開始就不買了，各位，回頭是岸」、「買了一本，只回24000，只有一張中5000的」、「除夕兩張2000元，一張1000一張0，超傻眼」、「5000買一本~才刮回1萬多~~聽台彩老是在編各種過年中獎鬼故事」、「刮過2-3次0元的真的不敢買了，沒有那個命」。

▲幾家歡樂幾家愁。（圖／記者劉亮亨攝）



集資超過10萬買刮刮樂慘賠



一名網友分享，今年過年與親友集資到彩券行「震撼教育」的過程，投入總金額超過10萬元。其中單價最高的2000元「2000萬超級紅包」共買了21張，最後虧損高達1萬5000元，最大獎僅5000元，其餘多為1000元或2000元，完全沒中的也不在少數。該親友團同時還買了100張200元「獎金樂翻倍」，因數量太多沒有精確計算賠本，但最大獎只刮出2000元。

不過也有幸運兒分享，「我除夕2000中5000，今天500中5000，給你參考」、「2000很容易中，我買三張都中5000」、「會中的話一張就中了，我老公之前一張2000，中10萬」、「我刮2000的有中過10萬」、「原本也是覺得是詐騙，但前年姪子刮到10萬，今年刮到100萬，這就不得不相信，是個人運氣問題」。

「2000萬超級紅包」頭獎還有6個

根據台灣彩券統計，截至21日為止，2000元面額的頭獎「2000萬超級紅包」還有6個名額，而1000元面額的「1200萬大吉利」也還有5個頭獎尚未現身，想要趁收假前試手氣的民眾仍有機會。