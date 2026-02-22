關稅亂流免驚！一表看美股帶旺台廠　台積電、記憶體族群都入列

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股將於明（23）日迎來馬年開紅盤，市場原先憂心川普關稅變數干擾投資信心，不過根據國內大型金控旗下投顧最新報告指出，關稅議題對台股實質影響有限，反而是春節期間美股個股表現分歧，多檔指標企業走揚，有望為台股紅盤行情添柴火，包括台積電（2330）、記憶體族群等皆入列。





▲春節期間美股重要個股表現，可點圖放大。（圖／本土投顧）

統計顯示，台股封關至2月20日期間，美股漲幅居前者以光通訊與半導體設備族群為主。Lumentum大漲19%，收在667.77美元，改寫歷史新高；美光上漲14.7%，應材上漲14.1%；奇異航太漲幅8.5%。反觀部分重量級科技股表現偏弱，超微下跌6.3%、英特爾下跌6.4%、思科下跌8.2%，顯示資金明顯轉向具AI與高效能運算題材的族群。

法人指出，台積電（2330）ADR於封關期間同步走揚，溢價幅度逼近22%，在AI長線趨勢加持下，有利推升開紅盤表現。不過成熟製程與消費性需求相關族群仍須審慎觀察。

在光通訊領域方面，Lumentum受惠AI伺服器帶動高速光通訊需求，財測優於市場預期，帶動股價勁揚。法人認為，相關台廠供應鏈包括穩懋（3105）、全新（2455）、聯亞（3081）、IET-KY（4971）等有機會同步受惠。

記憶體族群方面，美光封關期間漲幅達14.7%，市場看好其擴產布局與高階HBM產品出貨動能，帶動整體產業氣氛回溫。台廠南亞科（2408）、威剛（3260）、力成（6239）、群聯（8299）等具備相關布局，法人預期可望受惠產業景氣循環改善。

整體來看，春節期間美股表現呈現強弱分明，AI與高效能運算相關族群成為資金焦點。法人提醒，紅盤行情仍須留意國際政經變數與產業基本面變化，投資人宜審慎評估風險。