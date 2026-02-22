黃志芳過年在台北天天登山健行　年初十要率八百多名員工上擎天崗

▲年初五貿協董事長黃志芳在大崙頭山山頂。（圖／黃志芳提供）

春節的台北車少人稀，外貿協會董事長黃志芳一年出國2、30趟，覺得春節留在台北是舒服的事。今年春節假期天氣好，每天都帶著夫人與兒子一起去登山健行，年初十還要帶著貿協員工與眷屬8百多人登擎天崗。

貿協資深高階指出，貿協的新春健行，是2007年左右時任貿協董事長的許志仁所發起的活動，許志仁也是登山愛好者，每年元宵節前找一天邀員工一起爬爬辦公室附近的象山，來回約40分鐘路程，輕鬆上山眺望台北101大樓與市區美景，之後歷任董事長也都會帶領員工做象山新春健行，貿協員工約有六到七成都會參加這項年度盛會，也歡迎員工眷屬參與。

▲黃志芳拍家人從風櫃口往擎天崗的路上。（圖／黃志芳提供）

而爬遍台北地區大小山岳的黃志芳覺得可以讓貿協同仁試試路程加倍的其他山岳，2024年春節從海拔183公尺的象山，改挑戰1120公尺的台北最高山七星山，並親自當響導與介紹沿途風景；去年爬陽明山冷水坑，有7百多人參與，今年爬770公尺的擎天崗，報名人數已超過800人，其中挑戰組還準備上880公尺的竹篙山，顯示運動風氣益見興盛。

黃志芳幾乎每年都在台北過年，春節假期最主要的行程就是登山，去年因為首次當「阿公」，帶著夫人與兒子一起到美國探望女兒與外孫女，今年大年初一爬外雙溪的大崙尾山，接下來在台北的一家三口，天天登山健行，樂此不疲。

▲左上圖年初一在大崙尾山步道；右上圖去年貿協員工新春健行；下圖為去年貿協新春健行大合照。（圖／黃志芳提供）

黃志芳說他自己覺得春節最好的登山地點是內湖、士林與萬里交叉點的風櫃口，因為春節期間陽明山一帶人潮太多，在風櫃口頂點可以看到基隆嶼與大海，沿著山脈稜走，約6.4公里路程還可以走到擎天崗，一般人估計要花兩個多小時。

黃志芳上班日都會到貿協健身房做運動，今年5月9日將帶隊參加台北101垂直馬拉松(登高賽)，創下第四年挑戰爬升91層樓、2046階梯紀錄。