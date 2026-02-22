ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

對於川普將全球關稅由10%提高至15%，會怎麼影響週一台股開盤，網友大多認為，最後可能都會TACO，如果拉回就是進場的好時機，圖為示意圖。（翻攝自Unsplash圖庫）

圖文／鏡週刊

美國總統川普為反制最高法院，先是簽署行政命令，向各國課徵10%稅率，週六再宣布提高至15%，引起PTT股版網友熱議，紛紛猜測對台股週一開盤的影響？不少人認為，川普最後還是會TACO，是「台股禮拜一開盤大禮包」、「老招了，拉回就是買，送分題」。

最高法院20日裁定，川普（Donald Trump）援引《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對各國徵收「對等關稅」的行為逾越總統職權。川普則強硬反擊，並改出別招，簽署行政命令，依據1974年《貿易法》第122條款向全球各國課徵10%臨時進口關稅。

川普仍不滿意，週六（21日）透過「真實社群（Truth Social）」發文表示，要將把「全球關稅」進一步提高至15%，同時抨擊法院裁決「荒謬且反美」。

相關消息在PTT股版引起熱議，紛紛留言批評川普的行為，「違憲還能一直喊喔？來鬧的」、「笑死主委加碼」、「明天變20趴嗎」、「鬼故事!!!!!!!!!」、「美國海關人員好辛苦」。

網友也紛紛猜測川普將關稅提高到15%，對明日台股開盤可能的影響，不過，多數人直言，川普最後還是會TACO（意指川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out），拉回就是買點，「台股禮拜一開盤大禮包」、「去年四月歷歷在目」、「懂了，歐印」、「週一噴」、「禮拜一跌停招待傻套囉」、「老招了，拉回就是買，送分題」。


關鍵字： 鏡週刊

