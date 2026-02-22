台彩曝6間超旺彩券行　台南、高雄2間彩券行2年各送出6注

▲台彩分享初五大樂透超旺彩券行，高雄這間2年內開出6注。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

大年初五（21日）大樂透總計送出88注加碼獎項，開出大獎的彩券行當中不乏累積數次開出紀錄者，台彩就分享6間「財氣」超旺的彩券行，像是位在高雄的「九兆彩券行｣累積第五屆以來已開出6注春節加碼獎項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南、高雄2間彩券行2年各送出6注。（AI協作圖／記者趙蔡州製作，經編輯審核）

台彩表示，高雄市三民區「九兆彩券行｣去年開出3注春節加碼獎項，今年2月17日、20日各開出1注大紅包及1注小紅包，2月21日再度開出1注小紅包，累積第五屆以來已開出6注春節加碼獎項。

台南市北區的「聚寶盆商行｣去年春節期間共開出4注加碼獎項，今年2月18日開出1注大紅包，2月21日再度開出1注小紅包，累積開出的春節加碼獎項也已達6注之多。

台北市士林區「飛來發彩券行｣去年曾開出3注春節加碼獎項，今年2月20日、21日連續兩天各開出1注大紅包，累積本屆已開出5注春節加碼獎項。

宜蘭縣宜蘭市「金吉彩券行｣去年春節期間開出1注春節小紅包獎項，今年2月20日、21日也接連開出各1注大紅包，累積已開出3注春節加碼獎項。

此外，前年2月曾開出大樂透頭獎1億元的台北市內湖區「彩鈴投注站｣，今年大年初二（2月18日）開出1注小紅包，初五晚間再度開出1注小紅包；而台北市信義區「元宸投注站｣前年12月也曾開出大樂透頭獎1億元，今年初五也開出1注春節大紅包獎項。