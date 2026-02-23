春節假期超大型油輪日租近倍數上漲　散裝船小跌1.92%

▲春節期間超大型油輪日租近倍數上漲。（圖／新興提供）

記者張佩芬／綜合報導

農曆春節前運價出現回落的超大型油輪(VLCC)，在春節假期期間因美伊談判缺乏進展，加上雙方都在備戰的訊息傳出，加劇了市場對石油供應的擔憂，迫使租船方將更多石油運出波斯灣，讓年前日租在7.5到8.8萬美元之間的運價，暴升到14萬美元，一年期長約也取得10萬美元的，約成本價四倍的價格。

業界高階指出，油輪市場原本就最容易受地緣政治影響，美國總統川普本月19日向伊朗發出10–15天最後通牒，波斯灣集結2003年以來最大軍力，布蘭特原油每桶升至近72美元，創近5個半月新高，VLCC運價因而快速翻漲，現貨市場的租家呈現瘋狂搶租船舶狀況。

CNN報導，「福特號」航空母艦打擊群正前往中東，而伊朗身為OPEC成員國，每天生產超過300萬桶原油，約占全球產量的3%，目前油價的關鍵風險在於伊朗是否決定封鎖荷莫茲海峽。事件會如何發展業界無法預料，只能努力先做搶運。

新興航運(2605)有3艘VLCC，其中兩艘參加的聯營池(POOL)，本月日租約7.6萬美元，另一艘長租船日租約5.7萬美元，平均日租約7.04萬美元，不過新興已經在1月底出售其中一艘，獲利3217萬美元，約新台幣10.15億元，預計3月底或4月初交船入帳，約可貢獻稅前EPS1.73元。

散裝船運市場在春節假期運價小跌，波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)自本月13日的2083點跌到上周五(20日)的2043點，小跌40點，跌幅1.92%；期貨市場則是上漲，上周五海岬型船3月份日租30,075美元，上漲1411美元，巴拿馬型18,950美元，上漲539美元，都是享有好獲利的價格。