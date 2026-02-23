勝出關鍵！　這檔高股息ETF照漲逾16%

圖文／鏡週刊

當台股由AI權值股領軍狂奔，投資人面對「指數創高、高股息ETF卻原地踏步」的現象，難免產生相對剝奪感。然而，專家表示，2025年高股息ETF的關鍵字不在「飆漲」，而在「抗跌」與「填息」。事實上，評估此類產品不應用短線漲跌論輸贏，而是從含息總報酬、配息來源與選股策略3面向做檢視。

2025年、乃至今年農曆年前，台股呈現極端分化走勢。AI權值股輪番衝高，台積電、台達電等指標企業不斷改寫天價，市場瀰漫著「只要抱科技股就能賺錢」的樂觀氛圍。但另一頭，許多標榜「高股息」的熱門產品，股價卻如同陷入泥沼，不僅漲幅遠落後大盤，甚至有幾個月還出現「不漲反跌」的窘境。

看著指數創高、自己手上的高股息ETF卻不動如山，心中難免產生相對剝奪感，讓不少投資人開始懷疑：我是不是該換股操作？還是乾脆停損出場？

法人提醒，2025年高股息ETF的關鍵字並非「飆漲」，而是「抗跌」與「填息」。與其用短線漲跌論輸贏，不如回到最根本的問題——誰扛得住震盪、填得了息、走得過景氣循環好好檢視一番。

其中「含息總報酬」就是一個最好的檢視指標，因為能從中看出，即使在股價沒有顯著噴出的情況下，誰還能發出令人滿意的股息，又有誰能紮紮實實地完成「填息」。

以市場上規模最大、討論度最高的3檔高股息ETF：元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）來看，截至2026年1月底， 0056近1年含息報酬為16.52%，00919為13.22%，00878則是11.26%。

v為何資歷最老的0056能夠在高股息股的悶行情中勝出？配息達人郭俊宏點出關鍵在於，選股邏輯對產業輪動的敏感度。他指出，多數新世代高股息ETF多半依賴歷史或已公告的殖利率篩選成分股，等於用後照鏡開車，容易買在景氣循環高點。但0056採用的是「預測未來一年殖利率」機制，強調前瞻判斷，能提早布局下一階段的受惠族群。

例如去年航運報價自高檔反轉時，0056便提前調降航運持股、加碼金融股，成功避開景氣下滑風險，同時保有穩定現金流。這種帶有類主動操作思維的機制，在產業輪動快速的年代更顯彈性。

若把時間拉長至近3年，0056累積含息報酬是89.27%，幾乎翻倍；00919則是84.19%、00878是71.07%。可以看出歷經台股高點、回檔修正與再創新高的完整多空循環後，0056仍能繳出最穩健的長期曲線。



