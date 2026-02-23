老招牌對決黑馬　3大高股息ETF策略解析

▲配息達人郭俊宏指出，0056是老招牌、新架構。結構更像一個自動再平衡的高息投資籃子。



去年台股走勢極端分化，成了高股息ETF真正的試金石。順風時，人人都是股神；但當潮水退去、股價盤整，誰還能穩定配息、順利填息，才見真章。從老牌教主到新興黑馬，投資人該如何挑出最適合自己的資產配置？

步入2026年，專家表示，對於高股息ETF的關注焦點，一定要從單純的「配息率」轉向「選股邏輯的韌性」，才能繼續穩穩獲利。攤開市場受益人數最多的3檔標的：元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878），即代表了3種截然不同的選股哲學。

配息達人郭俊宏表示， 0056近年進化為「老招牌、新架構」，2022年將成分股由30檔擴增至50檔，並設置單一權重上限，降低個股集中風險，讓組合更分散、更穩定，結構更像一個自動再平衡的高息投資籃子。其核心優勢在於「預測未來一年殖利率」，具備類主動的動態調整能力。

例如去年航運業景氣反轉前，0056提前降低高波動的航運股，轉而布局獲利穩健的金融股至兩成水位，不僅成功避開價差回落，更確保了穩定現金流。這種選股彈性使其在產業快速輪動的環境下，相較於依賴歷史數據作為選股標準的高股息ETF更具韌性。

「00919則更像一匹短跑黑馬。其策略強調『精準高息』，積極鎖定高殖利率族群，在行情順風時確實容易創造爆發力，然而，追求高息的代價往往是產業集中度高。」郭俊宏分析，去年00919就因為持有較多航運與景氣循環股，雖然帳面上看起來領到不錯的股息，但股價卻因景氣反轉而下滑，出現「賺了股息、賠了價差」的情況，拖累整體報酬率。這也提醒投資人一個事實，那就是高息不等於高報酬，如果配息來自高波動產業，價格震盪反而會讓人心理壓力大增。

至於00878的選股是依據過去3年平均殖利率與ESG永續評分篩選個股，偏好大型龍頭與金融股，整體風格保守、防禦性強。在盤整市況中確實展現抗跌效果，但也因回顧式機制反應較慢，缺乏快速切換產業的彈性，攻擊力較不足，績效表現相對溫吞。

值得一提的是，00878目前規模逼近5,000億元，且前3大持股皆為大型金控，然而隨着IFRS 17準則正式上路，制度層面的變革亦是不容忽視的隱憂，壽險型金控的配息政策可能因應財報新制出現變數。這意味著過度集中於金融權值股標的，未來在配息穩定度上可能面臨挑戰。



