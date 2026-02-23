0056家底豐厚　3年含息報酬近9成

▲成立超過18年的高股息ETF0056，家底豐厚，具備穿越市場多空循環的實力。



圖文／鏡週刊

檢視高股息ETF的實力，除了表面績效數字，還有一個常被投資人忽略的指標，那就是「配息來源的穩定度」。當高股息ETF因悶行情而表現相對落後時，「家底深度」（資本利得與收益平準金）成為續航力關鍵。

挑選高股息ETF，優渥的配息數字往往讓人眼睛一亮，但其實「配息來源的穩定性」才是長線領息的勝負關鍵。那麼，一檔高股息ETF的配息來源穩定性要如何得知？觀察「家底深度」，即資本利得與收益平準金的儲備，答案便可揭曉。

精算達人怪老子蕭世斌表示，元大高股息（0056）成立超過18年，長年累積龐大資本利得與收益平準金，就像一個家底厚實的家庭。當市場多頭時，它賺取成分股的股息與價差；當市場空頭或盤整時，即便當年度成分股股息不如預期，依然可以隨時調動過去十幾年累積下來的資本利得（家底）來發放股息。

這就是「時間」帶來的紅利。相比之下，成立時間較短的ETF，因為累積的歷史資本利得較少，配息來源往往高度依賴當年度的成分股股息或已實現的短線價差。一旦遇到股市回檔、價差縮水，或是成分股配息不如預期，為了維持高配息率，就可能被迫動用高比例的本金或收益平準金，這在長期資產配置上，無疑增加了一層隱憂。

數據會說話，在近3年的市價含息總回報上，0056繳出了高達89.27%的成績。這意味著，如果你在3年前買入0056並堅持股息再投入，你的資產在短短3年內已經將近翻了一倍。相比之下，00919（群益台灣精選高息）同期的報酬率為84.19%，而00878（國泰永續高股息）則為71.07%。

事實上，0056這將近90%的報酬率，是在歷經了台股的萬八高點、回檔修正、再創歷史新高的完整多空循環後所交出的成績。這證明了0056這套已經運行超過18年的選股邏輯，不僅經得起市場的狂風暴雨，更具備了強大的「自動修復」與「長期增值」能力。

「很多投資人喜歡追逐市場上最新的『黑馬』，覺得配息率喊得越高越好，但往往忽略了『波動』與『配息來源』這兩個隱形成本。」一位財金教授語重心長地提醒。

而2025年的市場走勢，給了所有存股族一堂寶貴的課：高股息投資的本質，不在於短期的股價噴發，而在於長期的現金流穩定與資產保值。



