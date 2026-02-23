馬年開紅盤！台股大漲358點飆33964新高　台積電翻紅漲5元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（23日）以33663.02點開出，指數上漲57.31點，漲幅0.17％。隨後在台積電（2330）翻紅上漲帶動下，指數大漲358.29點，飆33964點歷史新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1900元，跌幅0.78％，隨後翻紅漲5元至1920元；鴻海（2317）上漲2.5元至229.5元；聯發科（2454）上漲25元至1880元；廣達（2382）上漲2元來到288元；長榮（2603）上漲2元至188元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲230.81點或0.47％，收在49625.97點；標準普爾500指數上漲47.62點或0.69％，收6909.51點；那斯達克指數上漲203.34點或0.9％，收在22886.07點；費城半導體指數上漲87.12點或1.07％，收8260.42點。

台股春節休市期間，美股4大指數呈現漲跌互見的局面，費半指數上漲1.89％，富台指上漲2.64％，台積電ADR 於馬年封關期間上漲 2.38%，較台北交易溢價將近22%。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49625.97 ▲230.81 ▲0.47% S&P500 6909.51 ▲47.62 ▲0.69% NASDAQ 22886.07 ▲203.34 ▲0.9% 費城半導體指數 8260.42 ▲87.12 ▲1.07%

資料來源：證交所