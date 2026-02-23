春節假期超大型油輪日租近倍數上漲 散裝船小跌1.92%

農曆春節前運價出現回落的超大型油輪(VLCC)，在春節假期期間因美伊談判缺乏進展，加上雙方都在備戰的訊息傳出，加劇了市場對石油供應的擔憂，迫使租船方將更多石油運出波斯灣，讓年前日租在7.5到8.8萬美元之間的運價，暴升到14萬美元，一年期長約也取得10萬美元的，約成本價四倍的價格。

金馬年首周除息秀來了！22檔台股ETF拼場 4檔年化配息率飆逾10%

金馬年台股ETF首周除息秀拼場！根據CMoney統計，共有22檔台股ETF共襄盛舉，其中新一代市值型配息王群益台ESG低碳50(00923)、主動式台股ETF配息王主動群益台灣強棒(00982A) 本次預估年化配息率均超過10%，且2檔配息金額都創新高，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。

記憶體HBM4單價衝700美元 三星帶頭漲價、SK海力士恐跟進

根據韓媒《朝鮮日報》報導，業界知情人士透露，三星電子正與客戶洽談新一代高頻寬記憶體HBM4定價，單價約700美元，較上一代HBM3E高出約20%至30%。

花蓮40歲強運男發票中千元 加碼買刮刮樂再抱百萬獎

好運連連！台彩今（23）日指出，花蓮有一名40歲男子因春節期間用統一發票APP對獎，發現自己中1000元，被身旁朋友起閧買刮刮樂試手氣，他自行加碼1000元挑「2000萬超級紅包」，一刮開就中百萬獎，現場打鬧氣氛一度凝結，相當有趣。

記憶體一馬當先！3檔亮燈 青雲「愈關愈大尾」飆天價

台股馬年開紅盤，今（23）日記憶體族群持續走強，開盤不到1小時3檔亮燈，華邦電（2344）挾逾8.5萬張成交量衝上漲停價116元；旺宏（2337）也一度觸及漲停價108元；二線廠青雲（5386）處置中，但開盤5分鐘即拉上漲停，飆出每股175元天價，類股同歡。

快訊／台股34K來了！盤中大漲440點 台積電平天價

台股馬年紅盤日衝高，台積電（2330）開盤走跌，隨後翻紅漲10元至1925元，追平天價，台股開盤23分鐘一度衝至大漲440.35點，至34046.06點歷史新高。

馬年開紅盤！台股大漲358點飆33964新高 台積電翻紅漲5元

美股4大指數全面收漲，台股今（23日）以33663.02點開出，指數上漲57.31點，漲幅0.17％。隨後在台積電（2330）翻紅上漲帶動下，指數大漲358.29點，飆33964點歷史新高。

0056家底豐厚 3年含息報酬近9成

檢視高股息ETF的實力，除了表面績效數字，還有一個常被投資人忽略的指標，那就是「配息來源的穩定度」。當高股息ETF因悶行情而表現相對落後時，「家底深度」（資本利得與收益平準金）成為續航力關鍵。

老招牌對決黑馬 3大高股息ETF策略解析

去年台股走勢極端分化，成了高股息ETF真正的試金石。順風時，人人都是股神；但當潮水退去、股價盤整，誰還能穩定配息、順利填息，才見真章。從老牌教主到新興黑馬，投資人該如何挑出最適合自己的資產配置？

勝出關鍵！ 這檔高股息ETF照漲逾16%

當台股由AI權值股領軍狂奔，投資人面對「指數創高、高股息ETF卻原地踏步」的現象，難免產生相對剝奪感。然而，專家表示，2025年高股息ETF的關鍵字不在「飆漲」，而在「抗跌」與「填息」。事實上，評估此類產品不應用短線漲跌論輸贏，而是從含息總報酬、配息來源與選股策略3面向做檢視。