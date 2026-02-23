快訊／台股34K來了！盤中大漲440點　台積電平天價

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台股馬年紅盤日衝高，台積電（2330）開盤走跌，隨後翻紅漲10元至1925元，追平天價，台股開盤23分鐘一度衝至大漲440.35點，至34046.06點歷史新高。
台積電今日開盤原下跌15元來到1900元，跌幅0.78％，隨後翻紅走揚，盤中一度漲10元至1925元，追平史上最高價。
法人指出，台積電在金蛇年封關日以天價1925元作收，封關期間在美掛牌ADR上漲 2.38%，較台北交易溢價將近22%，為今日衝高奠下基礎。
