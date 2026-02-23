記憶體一馬當先！3檔亮燈　青雲「愈關愈大尾」飆天價

▲華邦電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股馬年開紅盤，今（23）日記憶體族群持續走強，開盤不到1小時3檔亮燈，華邦電（2344）挾逾8.5萬張成交量衝上漲停價116元；旺宏（2337）也一度觸及漲停價108元；二線廠青雲（5386）處置中，但開盤5分鐘即拉上漲停，飆出每股175元天價，類股同歡。

法人指出，春節休市期間美、韓記憶體大廠皆因AI需求孔急股價走揚，且韓系記憶體大廠海力士拋出「庫存僅剩4周」、「今年所有客戶需求無法完全滿足」等消息，讓市場進一步樂觀看待漲價利多，台廠記憶體族群馬年紅盤日率先奔馳，華邦電、青雲雙雙漲停。

青雲是國際記憶體大廠美光（DRAM）在台DRAM與SSD固態硬碟的代理商成員之一，若今日以漲停價作收，2026年以來漲幅估可高達91.57%，目前青雲仍在處置執行期間，每5分鐘撮合一次，最快要關到3月5日才會解禁，成交量未達千張。

華邦電、旺宏今日盤中量價齊揚，在成交排行名列第5、第6強，其中旺宏在10點前已衝出逾10.7萬張成交量，盤中一度攻至漲停價108元刷新高；華邦電則攻上116元漲停價，成交量逾10萬張。

同樣在成交排行前10名的力積電（6770）今日開盤不到1小時湧逾16萬張成交量，居成交排行第3大，漲幅一度逾9%。