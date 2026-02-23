大陸玻纖布「漲」聲響起！台廠3檔齊刷漲停　台玻湧逾2萬張搶購單

▲大陸玻纖布傳漲聲，台玻攻勢再起。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
AI伺服器成長，PCB層數增加帶動玻纖布量用量，低介電（Low DK）與低熱膨脹係數（Low CTE）等高階玻纖布供應吃緊，市場傳出大陸玻纖布將啟動新一輪漲價潮，月度平均漲幅落在10～15%，激勵今（23）日農曆馬年開紅盤，台玻（1802）、富喬（1815）、德宏（5475）等3檔同刷漲停價位，其中台玻成交量超過11萬張，居上市成交排行第5名，委買張數超過2萬張。南亞（1303）創下84.9元波段新高。
電子級玻纖布係為銅箔基板關鍵原料，約占成本比重3成，由於AI算力需求從去（2025）年下半年起，高階電子級玻纖布一直處於缺貨局面，也帶動銅箔基板價格，以及整體PCB報價持續攀升。
玻纖布供應吃緊從高階向一般品擴散，因此今（2026）年開啟新一輪價格上漲周期，這一波大陸玻纖布傳出調漲10～15%。
玻纖布傳漲聲，台玻以49.15元開出後，就衝破50元大關，直奔51.7元漲停價位，開盤交易一個小時，成交量為11萬多張，居上市成交量第5大個股，漲停委買將近2萬張，富喬也重登百元價位，而德宏則是創下179元新高價位。
讀者迴響