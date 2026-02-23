「不配息0050」開工日迎紅包行情 爆54萬張成交量稱霸ETF榜

今（23）日台股馬年開紅盤日，台積電（2330）創下1935元歷史新高價，台股衝關3萬4千點，訴求「不配息0050」凱基台灣TOP 50（009816）今日一度上攻11.06元新高，到中午12點半左右，成交量54萬躍居台股成交王。

金控股馬年衝鋒！元大、永豐雙創天價 凱基刷22年新高

台股馬年首交易日交投熱絡，證券型金控元大金（2885）、永豐金（2890）今（23）日盤中雙雙創新高，而壽險型金控受惠正式接軌IFRS 17之後，CSM得以釋放，13家上市金控元月業績看俏，凱基金（2883）漲幅最高來到7%多，突破20元大關，最高來到20.65元，創2004年4月、22年來新高，華南金（2880）、台新新光金（2887）也漲逾半根，類股歡騰。

記憶體HBM4單價衝700美元 三星帶頭漲價、SK海力士恐跟進

根據韓媒《朝鮮日報》報導，業界知情人士透露，三星電子正與客戶洽談新一代高頻寬記憶體HBM4定價，單價約700美元，較上一代HBM3E高出約20%至30%。

記憶體一馬當先！3檔亮燈 青雲「愈關愈大尾」飆天價

台股馬年開紅盤，今（23）日記憶體族群持續走強，開盤不到1小時3檔亮燈，華邦電（2344）挾逾8.5萬張成交量衝上漲停價116元；旺宏（2337）也一度觸及漲停價108元；二線廠青雲（5386）處置中，但開盤5分鐘即拉上漲停，飆出每股175元天價，類股同歡。

大陸玻纖布「漲」聲響起！台廠3檔齊刷漲停 台玻湧逾2萬張搶購單

AI伺服器成長，PCB層數增加帶動玻纖布量用量，低介電（Low DK）與低熱膨脹係數（Low CTE）等高階玻纖布供應吃緊，市場傳出大陸玻纖布將啟動新一輪漲價潮，月度平均漲幅落在10～15%，激勵今（23）日農曆馬年開紅盤，台玻（1802）、富喬（1815）、德宏（5475）等3檔同刷漲停價位，其中台玻成交量超過11萬張，居上市成交排行第5名，委買張數超過2萬張。南亞（1303）創下84.9元波段新高。

載板3雄競飆鎖漲停！景碩、欣興創高 供貨吃緊逐月增加

隨著AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，載板產業供應吃緊情況將逐月加劇，ABF載板三雄今（23）日伴隨台股刷新高成盤面交投重心，南電（8046）、景碩（3189）甫開盤不久刷漲停，欣興（3037）則在成交逾一小時後跟進漲停。

快訊／台股34K來了！盤中大漲440點 台積電平天價

台股馬年紅盤日衝高，台積電（2330）開盤走跌，隨後翻紅漲10元至1925元，追平天價，台股開盤23分鐘一度衝至大漲440.35點，至34046.06點歷史新高。

日圓甜甜價有變數！ 前央行成員喊「最快3月升息」

日圓「甜甜價」恐出現變數！日本銀行（央行）前審議委員櫻井誠表示，若日圓在3月美日高峰會前再度走貶，日本央行最快可能於3月提前升息，時間點甚至早於市場原先押注的4月。這番談話，也讓原本期待日圓續貶、準備換匯赴日旅遊的民眾，多了一層不確定性。

春節假期超大型油輪日租近倍數上漲 散裝船小跌1.92%

農曆春節前運價出現回落的超大型油輪(VLCC)，在春節假期期間因美伊談判缺乏進展，加上雙方都在備戰的訊息傳出，加劇了市場對石油供應的擔憂，迫使租船方將更多石油運出波斯灣，讓年前日租在7.5到8.8萬美元之間的運價，暴升到14萬美元，一年期長約也取得10萬美元的，約成本價四倍的價格。

金馬年首周除息秀來了！22檔台股ETF拼場 4檔年化配息率飆逾10%

金馬年台股ETF首周除息秀拼場！根據CMoney統計，共有22檔台股ETF共襄盛舉，其中新一代市值型配息王群益台ESG低碳50(00923)、主動式台股ETF配息王主動群益台灣強棒(00982A) 本次預估年化配息率均超過10%，且2檔配息金額都創新高，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。