記憶體庫存警報拉響　SK海力士：DRAM、NAND僅剩一個月量

▲SK Hynix。（圖／路透社）

記者高兆倫／台北報導

根據外媒The Financial News報導指出，SK海力士目前動態隨機存取記憶體（DRAM）與NAND快閃記憶體庫存僅剩約4週水位。隨著人工智慧（AI）服務快速擴張帶動需求攀升，而供給端擴產有限，分析師普遍預期今年記憶體價格仍將維持上行趨勢，市場已逐步轉向供應商主導格局。

美國財經部落格Zero Hedge引述與高盛分析師的交流內容指出，SK海力士近期向研究團隊說明，客戶在AI服務布局上持續投入，預期資本支出仍將維持高檔。分析師認為，即便PC與手機客戶可能因價格上漲而調降規格，供給端難以快速擴張，仍將支撐記憶體報價續強。

報告也指出，產業整體無塵室空間不足，進一步加劇供給限制，形成有利價格上漲的環境。同時，由於短期內產能難以大幅提升，客戶為確保供應而重複下單的情況，預料不會如過往週期般明顯。

其中，SK海力士DRAM與NAND庫存降至約4週，被視為強化供應商議價能力的重要訊號。分析師指出，穩健的庫存管理與供需緊繃格局，正推動長約談判升溫，且DRAM供給相對短缺，也可能為2027年HBM業務擴張帶來助力。

製程路線方面，分析師表示，SK海力士將於2026年導入1c奈米製程至DRAM，並於2027年進一步應用於HBM產品，資本支出重心仍鎖定DRAM與HBM領域，整體方向與先前指引一致，並維持對公司正向評價。