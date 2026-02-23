台股馬年紅盤衝破34K！　金管會、證交所喊話作多資本市場

▲金管會主委彭金隆。（圖／翻攝證交所網站）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆年封關期間，美股全面收漲，今（23）日台股馬年開紅盤，指數直衝3萬4千大關，金管會主委彭金隆於今日舉行「中華民國證券暨期貨業丙午年新春團拜」活動中表示，台股已站穩3萬點，仍以金融安全、發展創新為雙核心，深化亞洲資產管理中心發展，落實亞洲創新籌資平台、永續資訊揭露和強化金融防詐等四大任務核心。

今日證券暨期貨業團拜，彭金隆致詞時表示，面對美國關稅、地緣政治風險，台灣資本市場充分展現韌性，而金管會仍將扮演金融監理角色，擴大資本市場計畫，邀請相關單位成立亞資中心推動辦公室，並落實金融商品多元化、永續資訊揭露與防詐，以及金融大回饋等四大面向，目前已有21檔主動式ETF、3 檔被動式多資產 ETF，未來會持續落實亞資中心政策，建構適合創投及私募基金發展的經營環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國最高法院於日前裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，而川普接著又引用貿易法第122條款，針對全球加徵10%進口關稅，然後又上調至15%，為市場再添變數。

證交所董事長林修銘於團拜中指出，雖然關稅帶來新的變數和挑戰，但台灣的關稅談判結果，約有75%市值的公司，取得優於競爭者的條件，加上台灣的半導體、ICT產業，在這一波AI浪潮中扮演關鍵性口角色，與美國形成緊密的合作夥伴關係，持續看好台灣企業韌性，對於今年股市表現抱有高期待。

證交所將建構更具競爭力與國際吸引力的資本市場環境，在業務推廣上，將以「提升企業價值」、「升級創新板制度」、「深化商品創新」及「鏈結國際發展」四大面向，攜手市場參與者共創新高峰，加速配合政策共同推動台灣邁向亞洲資產管理中心的願景邁進。

