宏碁陷專利爭議股價下挫逾3%　公司：暫停銷售受影響產品

▲宏碁。（圖／CFP）

記者陳瑩欣／台北報導

宏碁（Acer）、華碩（ASUS）因與諾基亞（Nokia）於高效率影像編碼（HEVC）專利發生糾紛，德國法院近日暫時在德銷售部分筆電、桌機，網站也被全面關閉，宏碁今（23日）重訊表示，已暫停於德國市場銷售部分受影響產品。

宏碁股價今日開低走低，早盤股價下挫至26.1，下跌逾3.6%。

宏碁先前已於英國法院取得有利判決，確認公司有權取得公平合理授權條件。

公司對自身法律立場具充分信心，並將採取一切必要法律行動，確保授權條件符合FRAND（公平、合理及無歧視）原則。

宏碁強調，一向尊重他人智慧財產權。依據 Munich I Regional Court就Nokia與宏碁間案件所作成之裁定，宏碁已暫停於德國市場銷售部分受影響產品。

宏碁指出，已完成技術迴避設計準備，可依法迅速恢復供應，將市場影響降至最低。多項產品類別（包括顯示器、路由器、電動滑板車及配件）不受影響並持續銷售。

宏碁表示，「目前評估本案對公司營運與財務並無重大不利影響。」

華碩也發布重大訊息指出，本公司與諾基亞(Nokia)間之專利爭議，依據德國慕尼黑地方法院之裁定，已暫時停止德國境內官方網站及線上商店之營運。

華碩強調，本次臨時禁制令的適用範圍，僅限於德國境內銷售且採用高效視訊編碼技術（HEVC）之華碩個人電腦及相關終端消費者產品；其餘產品線及德國境外市場皆不受影響。

依循現行法院命令，德國境內之所有售後支援與服務目前均持續正常運作。華碩表示，正依法採取後續法律行動，以期儘速達成公平的解決方案，持續履行對客戶與合作夥伴的承諾。