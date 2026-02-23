永慶贊助政大不動產研究中心「不動產論文研究獎」　盼促進產業進步

▲由永慶贊助、政大不動產研究中心主辦的「114年不動產論文研究獎」舉辦頒獎典禮，獎勵傑出的不動產研究。（圖／永慶房產集團提供，下同）

由永慶房產集團贊助、國立政治大學不動產研究中心主辦的「114年度不動產論文研究獎」，於6日在政治大學達賢圖書館舉行頒獎典禮暨研究成果發表座談會。典禮現場邀集全國多所大學的優秀研究生、指導教授、評審學者，共同聚焦不動產市場發展、都市治理與公共政策等關鍵議題。作為「不動產論文研究獎」唯一贊助單位的永慶房產集團，感謝所有投入不動產研究的學子和專家學者。

永慶贊助不動產研究 盼產官學攜手促進房產環境健全

永慶房產集團長期關心不動產的健全發展，更期盼透過產官學的三方的合作，觸動不動產環境向上提升。2020年永慶房產集團與國立政治大學攜手展開以公益為核心的產學合作，並成立「政大不動產研究中心」打造產官學三方交流的平台，共同為匡正市場秩序、促進居住正義而努力。

永慶房產集團攜手政大不動產研究中心陸續推出的「政大永慶房價指數」、「政大永慶租金行情地圖」等成果，不僅獲得眾多媒體、產業、甚至是政府單位的參考與引用；「政大永慶租金行情地圖」的創新，更贏得「亞洲科技卓越獎」和「國際創新獎」兩項國際大獎，顯示永慶房產集團和政大不動產研究中心對不動產研究的投入，已經獲得國內外許多機構的高度肯定。

其中「不動產論文研究獎」鼓勵更多學者和學子投入不動產研究，為台灣不動產領域注入更多研究能量和創新思維。永慶房產集團表示，本屆「不動產論文研究獎」中，有許多內容值得與產業界結合，也有值得政府單位參考的研究成果。永慶房產集團贊助「不動產研究獎」的初衷，正是希望串聯產官學三方的力量，共同為房地產環境的健全而努力。這些成果在產官學的攜手協力下，有望幫助台灣的不動產環境大步向前。

國立政治大學不動產研究中心主任楊松齡表示，政大不動產研究中心舉辦「不動產論文研究獎」，不只是獎勵傑出的不動產研究，更期盼透過這個平台，讓有價值的研究成果轉化為可被政策部門、產業界與社會大眾理解與使用的知識，真正發揮影響力。楊松齡主任指出，產官學的持續對話，是培育不動產專業人才不可或缺的一環，他因此特別感謝房仲業龍頭永慶房產集團以身作則，為台灣不動產的健全貢獻心力，也盼透過產官學的多方合作促進實質改變。

▲政大不動產研究中心主任楊松齡表示，希望透過「不動產論文研究獎」鼓勵更多同學投入不動產研究。

不動產研究主題多元！涵蓋AI、永續、治理與社會等議題

本屆「不動產論文研究獎」的投稿主題橫跨AI科技、永續價值、國家治理、多元社會等眾多面向，具體回應台灣社會當前面臨的問題。隨著AI發展成為顯學，多篇研究聚焦AI對不動產估價的助益。部分研究探索深度學習與街景影像如何量化環境對住宅價格的影響，為未來不動產大數據與AI估價應用奠定基礎。亦有研究建構「視野景觀指標」，細緻分析住宅樓層、面向等差異如何被市場定價。相關成果有助於為銀行、估價師與政府部門優化自動化估價模型（AVM）提供實證基礎。

▲政大地政系李瑀婕（中）以〈房價變動對家庭子女教育支出的影響〉研究，獲得「114不動產論文研究獎」。

在永續議題方面，則有研究聚焦智慧綠建築對房價與租賃市場的影響，實證顯示綠建築與智慧化設計具備正向溢價效果，並有助於降低空置風險。相關成果為政府推動淨零建築政策、以及產業界評估ESG投資報酬，提供具體參考依據。另有研究以跨區比較與空間計量方法分析交通建設對產業多樣性與區域發展的長期影響，提供國土規劃與交通政策實證依據。

亦有許多研究深入不動產治理與社會面向。包括地政機關防範登記偽造事件的處理機，提出制度強化建議，對保障民眾財產安全具重要意義。還有研究觀察房價變動對家庭教育支出的影響，以及同志成家型態與購屋決策等議題，顯示台灣不動產研究者的豐沛研究能量和多元領域。

▲政大社科院羅光達副院長分享，本屆獲獎作品探討的議題非常多元，展現不動產研究豐沛的能量和光譜。

政大不動產研究中心表示，未來將持續透過研究獎、論壇與跨界合作，打造結合學術研究、政策思考與產業實務的人才培育平台，讓青年研究者的成果能成為影響市場與制度的知識基礎，持續為台灣不動產領域注入新動能。

