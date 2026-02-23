川普關稅兩樣情！比特幣摔破6.5萬美元　黃金飆漲1.4%衝高

▲美國總統川普關稅政策生變，黃金、比特幣表現兩樣情。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普宣布將全球關稅調升至15%，加上最高法院否決其部分緊急關稅權限，市場不確定性急升，風險資產與避險資產走勢兩樣情。比特幣重挫逾5%，失守6.5萬美元關卡；國際金價則在避險買盤推動下走揚，一度大漲1.4%。

根據《CNBC》報導，比特幣跌破6.5美元，最低觸及64,816美元附近，今年以來累計跌幅達26%，較去年10月高點更回落超過47%。市場人士指出，關稅變數升高，加上中東局勢緊繃，使資金撤離加密資產。

相較之下，黃金表現強勢。《彭博社》指出，現貨金一度上漲1.4%，逼近每盎司5180美元，亞洲盤中報5174.75美元。美元指數走弱0.2%，也讓黃金對海外買家更具吸引力。

截至台北時間上午11點左右，國際金價倒上漲1.3%，報每盎司5174.75美元。彭博美元現貨指數下跌0.2%，延續上周五同幅跌勢。白銀大漲3.4%至87.53美元，鉑金與鈀金也同步走揚。

最高法院裁決讓美國與主要貿易夥伴談妥的協議增添變數。歐洲議會貿易主管表示將提議延後批准與華府的協議；印度官員延後訪美行程；日本執政黨成員更直言情勢「一團亂」。

分析師指出，黃金近期連三周上漲，在地緣政治風險、對主權債與貨幣信心疑慮等結構性因素支撐下，中期仍具優勢，但短線因美國貿易政策與伊朗情勢發展，波動恐加劇。

市場同時關注美伊對峙升溫。儘管雙方就伊朗核計畫展開談判，美國仍在中東集結軍力，引發市場對局勢升級的擔憂。

整體來看，關稅與地緣政治雙重變數衝擊市場情緒，比特幣與黃金呈現明顯分歧，也凸顯在動盪環境下資金流向正重新洗牌。