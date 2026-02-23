金控股馬年衝鋒！元大、永豐雙創天價　凱基刷22年新高

▲凱基金1月調整後獲利為100.4億元，股價創近22年新高。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台股馬年首交易日交投熱絡，證券型金控元大金（2885）、永豐金（2890）今（23）日盤中雙雙創新高，而壽險型金控受惠正式接軌IFRS 17之後，CSM得以釋放，13家上市金控元月業績看俏，凱基金（2883）漲幅最高來到7%多，突破20元大關，最高來到20.65元，創2004年4月、22年來新高，華南金（2880）、台新新光金（2887）也漲逾半根，類股歡騰。

▲13家金控獲利表。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

午盤以前，元大金最高價來到47.95元，為金控掛牌以來最高價；永豐金則刷32.8元新紀錄。台新新光金最高25.45元，為金控合併以來新高。中信金（2890）漲逾4%攻上54.9元，為1997年3月以來、29年新高，持續向57.5元天價靠攏。

接軌IFRS 17，市場擔心金控稅後淨利以CSM、經常性投資收益為核心，獲利表現可能受限，從國泰金（2882）、富邦金（2881）、凱基金等擁有大型壽險公司揭露1月獲利表現「調整後獲利」表現來看，FVOCI（Fair Value through Other Comprehensive Income）股票處分損益雖不計入當期損益，仍可列入保留盈餘，以及可當未分配盈餘，化解市場疑慮。

凱基金股價表現最為強勢，股價跳空大關最高勁揚7%多，上攻到20.65元，創下2004年4月以來新高價位，凱基金1月稅後獲利為56.45億元，每股稅後盈餘（EPS）0.33元，因凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI股票處分利益；若加計FVOCI股票處分利益，金控調整後獲利為100.4億元，創單月獲利歷史新高，年成長率超過170%，FVOCI股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘。

華南金1月稅後淨利29.89億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.21元，創歷史同期新高，年增率達 5成，主要因子公司華南銀、華南永昌證獲利均較去年同期成長，華南銀元月稅後淨利為23.76億元，華南永昌證稅後淨利5.28億元。

