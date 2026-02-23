日圓甜甜價有變數！　前央行成員喊「最快3月升息」

▲日本央行將在3月18日召開為期2天的利率決策會議，牽動日圓表現。圖為台銀日圓現鈔供貨資料照。（圖／記者湯興漢攝）

日圓「甜甜價」恐出現變數！日本銀行（央行）前審議委員櫻井誠表示，若日圓在3月美日高峰會前再度走貶，日本央行最快可能於3月提前升息，時間點甚至早於市場原先押注的4月。這番談話，也讓原本期待日圓續貶、準備換匯赴日旅遊的民眾，多了一層不確定性。

根據《路透社》專訪櫻井真指出，日本首相高市早苗預計在3月18日至19日日銀政策會議前後訪問華府，與美國總統川普會面。若屆時日圓再度走弱，日銀可能為穩定匯市而提前出手升息。

櫻井真分析，美方上月曾進行「利率查詢」以支撐日圓，顯示華府偏好日圓兌美元升值。在此背景下，高市政府可能希望日銀協助抑制貶勢。他直言，匯市干預僅有短期效果，「對抗弱勢日圓最有效的方法，就是升息。」

他進一步指出，若日圓再度明顯下滑，將因進口成本攀升而推高通膨，並抵銷政府燃料補貼對物價的抑制效果。若有必要，日銀也可引用春季勞資談判可望出現強勁加薪的前景，作為升息的政策依據。

櫻井真坦言，從時程來看，等到4月升息「更為合理」，但仍須視日圓走勢而定，「3月升息並非沒有可能。」目前日本政策利率為0.75%，為30年來高點。市場普遍預期日銀將在6月底前把利率升至1%，並已反映約七成機率在4月前升息。

長期而言，日銀可能在2026年與2027年各升息兩次，將政策利率由目前0.75%推升至1.75%，該水準被視為既不刺激、也不抑制經濟的「中性利率」。

不過他也示警，若升息步調過快，恐增加中小企業倒閉風險，並衝擊地方銀行資產品質，對日本金融體系造成壓力。

在通膨已連續近四年高於2%目標之際，日本央行總裁植田和男已表態，只要經濟與物價發展符合預期，將持續推動利率正常化。自高市早苗去年10月上任以來，日圓兌美元已貶約8%，今年1月一度觸及159.45的18個月低點，後續走勢也牽動市場與消費者神經。