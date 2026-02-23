台股馬年紅盤日飆高急縮！僅收漲167點　台積電跌15元收最低1900

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（23日）開高走高，不過加權指數在創高後漲勢收斂，終場大漲167.55點，以33773.26點作收，漲幅0.5％，成交量9020.81億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲57.31點開出，指數開高走高，盤中最高達34212.38點，最低33663.02點，終場收在33773.26點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）盤中一度衝出1935元天價，但高檔賣壓湧現，終場下跌15元來到1900元，跌幅0.78％；鴻海（2317）上漲1.5元至228.5元；聯發科（2454）下跌60元至1795元；廣達（2382）下跌2.5元來到283.5元；長榮（2603）上漲2.5元至188.5元。
今天漲幅前5名個股為中砂（1560）上漲42.5元，漲幅10％；環科（2413）上漲4.15元，漲幅10％；南帝（2108）上漲2.4元，漲幅10％；永光（1711）上漲2.3元，漲幅10％；工信（5521）上漲2.05元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為瀚荃（8103）下跌10.9元，跌幅9.95％；勤誠（8210）下跌85元，跌幅8.72％；奧義賽博-KY創（7823）下跌7.5元，跌幅7.18％；嘉雨思-創（6921）下跌5.5元，跌幅6.55％；穎崴（6515）下跌310元，跌幅6.19％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中砂（1560）
|467.5
|▲42.5
|▲10.0％
|環科（2413）
|45.65
|▲4.15
|▲10.0％
|南帝（2108）
|26.4
|▲2.4
|▲10.0％
|永光（1711）
|25.3
|▲2.3
|▲10.0％
|工信（5521）
|22.55
|▲2.05
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|瀚荃（8103）
|98.6
|▼10.9
|▼9.95％
|勤誠（8210）
|890.0
|▼85.0
|▼8.72％
|奧義賽博-KY創（7823）
|97.0
|▼7.5
|▼7.18％
|嘉雨思-創（6921）
|78.5
|▼5.5
|▼6.55％
|穎崴（6515）
|4695.0
|▼310.0
|▼6.19％
資料來源：證交所
