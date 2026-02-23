台股馬年紅盤日飆高急縮！僅收漲167點　台積電跌15元收最低1900

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（23日）開高走高，不過加權指數在創高後漲勢收斂，終場大漲167.55點，以33773.26點作收，漲幅0.5％，成交量9020.81億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲57.31點開出，指數開高走高，盤中最高達34212.38點，最低33663.02點，終場收在33773.26點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）盤中一度衝出1935元天價，但高檔賣壓湧現，終場下跌15元來到1900元，跌幅0.78％；鴻海（2317）上漲1.5元至228.5元；聯發科（2454）下跌60元至1795元；廣達（2382）下跌2.5元來到283.5元；長榮（2603）上漲2.5元至188.5元。

今天漲幅前5名個股為中砂（1560）上漲42.5元，漲幅10％；環科（2413）上漲4.15元，漲幅10％；南帝（2108）上漲2.4元，漲幅10％；永光（1711）上漲2.3元，漲幅10％；工信（5521）上漲2.05元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為瀚荃（8103）下跌10.9元，跌幅9.95％；勤誠（8210）下跌85元，跌幅8.72％；奧義賽博-KY創（7823）下跌7.5元，跌幅7.18％；嘉雨思-創（6921）下跌5.5元，跌幅6.55％；穎崴（6515）下跌310元，跌幅6.19％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中砂（1560） 467.5 ▲42.5 ▲10.0％ 環科（2413） 45.65 ▲4.15 ▲10.0％ 南帝（2108） 26.4 ▲2.4 ▲10.0％ 永光（1711） 25.3 ▲2.3 ▲10.0％ 工信（5521） 22.55 ▲2.05 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 瀚荃（8103） 98.6 ▼10.9 ▼9.95％ 勤誠（8210） 890.0 ▼85.0 ▼8.72％ 奧義賽博-KY創（7823） 97.0 ▼7.5 ▼7.18％ 嘉雨思-創（6921） 78.5 ▼5.5 ▼6.55％ 穎崴（6515） 4695.0 ▼310.0 ▼6.19％

資料來源：證交所