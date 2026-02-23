ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

IEEPA關稅被判違法　中菲行為客戶分析現況與提出應處理事項

▲中菲行董事長錢文君在法說會上。（圖／記者張佩芬攝）

▲中菲行為客戶整理分析面對美國新舊關稅應注意與應對方式。圖為該公司董事長錢文君。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

針對美國最高法院本月20日裁定，美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施之部分關稅措施屬違法，中菲行國際物流(5609)表示，此項裁決為貨主與進口商帶來實質契機，同時也伴隨新的不確定性，包括退稅資格認定、退稅時程，以及對美國整體貿易政策走向的長期影響，建議企業同步處理「退稅機會」與「新增成本壓力」兩大課題。

該公司分析，在最高法院裁決出爐之際，美國關稅政策再度出現重大變動。川普宣布對全球普遍加徵10%關稅後，不到24小時，於21日再度透過Truth Social post加碼至15%，提高至其所援引法條授權的最高稅率，並立即生效。此舉顯示行政部門仍積極運用其他法律工具調整關稅政策，使全球供應鏈再度面臨高度不確定性。

本次裁決並非全面取消所有美國關稅措施，而是針對依據IEEPA所課徵的特定行政關稅。現行依其他法源課徵之關稅仍持續有效，且新增之全球性加徵措施將對企業成本結構產生即時影響。企業在評估供應鏈與財務規劃時，須同步考量裁決與最新政策動向。

對貨主與進口商供應鏈的影響：

1、僅部分行政關稅受到裁決影響

本次裁決適用範圍包括：全球對等關稅(Reciprocal Tariffs)對中國、墨西哥與加拿大的「芬太尼關稅」、對巴西剩餘的IEEPA關稅。

然而，依據Trade Expansion Act of 1962 第 232 條所課徵的國安關稅仍然有效，包括：鋼鐵、鋁、銅、木材、家具、半導體。此外，依據《貿易法》第 301 條對中國商品課徵之關稅亦未受本次裁決影響。

同時，最新宣布之全球15%普遍關稅已立即生效，將對大多數進口商品形成廣泛影響，企業需即時檢視稅則分類與成本轉嫁機制。

2、退稅問題將交由美國國際貿易法院審理，最高法院並未就退稅作出實質裁定，而是將相關問題發回具有管轄權的 United States Court of International Trade（CIT）審理。

未來退稅資格、申請程序、計算方式與支付時程，均需等待 CIT 進一步釐清。目前尚無明確時間表。

3、法律上應停止徵收，但實務執行仍存變數
從法律觀點來看，相關IEEPA關稅應立即停止徵收；然而在行政執行層面，各機關如何及何時調整報關與徵收流程，仍存在不確定性。

再加上新一輪15%全球普遍關稅已立即上路，企業短期內恐同時面臨「舊關稅退場、新關稅上場」的交錯局面，財務與報關實務管理複雜度顯著提升。

4、行政當局仍保有其他課稅工具，即便IEEPA 部分措施被判違法，美國政府仍可透過其他法律機制實施關稅，且此次15%全球普遍關稅即為運用其他法源所推動的最新措施。

此顯示美國貿易政策工具箱仍然完整，政策走向將持續受政治與經濟因素影響。企業應避免過度假設關稅環境將快速回歸常態。

5、近期貿易框架協議面臨不確定性，此裁決與最新普遍關稅措施，可能影響近期涉及以下地區的貿易框架安排：台灣、英國、南韓、日本、歐盟成員國。目前仍為時過早，尚難判斷既有框架條款是否需要重新解讀或重新協商。

進口商現在應採取的行動：儘管最高法院已作出裁決，但退稅與實際執行細節仍待CIT說明；同時，新的15%全球關稅已立即生效。建議企業同步處理「退稅機會」與「新增成本壓力」兩大課題。

．申請免費ACE帳戶，確保取得完整報關資料與 IEEPA 關稅支付紀錄，提高資訊可視性。

．匯出ACE報表，確認哪些報單涉及IEEPA關稅，並檢視報單結關(Liquidation)時間。
同時評估新15% 關稅適用範圍與產品清單。

．監控結關進度並評估提出抗議(Protest)，
若報單完成結關，且180天抗議期限在CIT確認退稅資格前屆滿，可能喪失退稅權利。建議在期限屆滿前提出抗議，以保留追討選項。

．檢視保證金(Bond)曝險，新關稅上調將直接提高進口稅額，可能導致保證金需求增加。
應即時檢視額度是否足夠。

．在ACE註冊ACH退稅帳戶，若最終核准退稅，透過ACH(自動清算系統)收款為最快方式。

．保持務實預期，IEEPA關稅雖被裁定違法，但新的全球15%普遍關稅已立即實施。

建議企業在成本評估、客戶報價、合約條款物流與庫存規劃，全面重新檢視關稅假設，並保留策略彈性。

中菲行如何協助：中菲行報關與貿易合規團隊正密切監控最高法院裁決與新關稅措施後續發展。一旦CIT釐清退稅資格與執行時程，公司將第一時間提供具體實務建議，協助客戶評估退稅機會、因應新關稅成本衝擊、控制財務曝險調整供應鏈策略、強化合規管理、在全球貿易環境快速變動之際，中菲行將持續與客戶攜手，協助企業在高度不確定的關稅環境下，穩健前行。

