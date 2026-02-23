力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

▲2026年世界棒球經典賽(WBC)戰火即將點燃，5688大車隊機場接送也祭出史上最大優惠。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

2026年世界棒球經典賽(WBC)戰火即將點燃，中華隊將於3月5日在日本「東京巨蛋」首戰澳洲。售票已經秒殺，預期3月將有史上最大規模的「遠征軍」出航，力挺台灣隊長陳傑憲領軍的中華隊，55688大車隊(2640)WBC應援中華隊機場接送也祭出史上最大優惠，正式啟動「Team Taiwan應援三連發」，作熱血球迷最強出行後盾。

55688機場接送推出應援三連發，用實際行動力挺球迷，包括：

熱血上車應援團：2月25日至3月20日，球迷凡穿著中華隊球衣或應援服搭乘55688機場接送專車，並依活動規範完成合照上傳打卡至個人Facebook或Instagram(需設定公開)，同時加上#55688挺台灣、#TeamTaiwan，至活動表單填寫完整資訊，即可享有「再送一趟機場接送」專屬優惠（價值$1100，限量300組）。

全民集氣挺棒球： 球迷只要在台灣大車隊 TaiwanTaxi Facebook粉絲專頁「指定貼文」為中華隊加油，免抽獎即可直接獲得300元機場接送優惠券(不限名額)。

神準決勝預言家： 賽程期間，參與台灣大車隊 TaiwanTaxi Facebook粉絲專頁「互動遊戲」，預測中華隊比賽結果，有機會抽中800元機場接送抵用券。(獎項5名)

大車隊指出，隨著WBC中華隊賽事帶動東京旅遊熱潮，再加上近期航空業飛往日本航班載客率衝上九成， 55688機場接送服務詢問度大幅飆升，尤其是中華隊東京賽程航班時段尤為顯著，預估整體需求將比去年同期成長超過五成。

55688集團發言人林念穎表示：「棒球是台灣人的靈魂，55688集團挺中華隊在球場上的拼勁，更挺球迷不離不棄的熱血精神，55688機場接送化身為應援前哨站，讓球迷從踏出家門那一刻起，就進入應援模式。」

55688集團長期以來與台灣體育發展並肩同行、與基層棒球隊伍站在一起、力挺運動員圓夢。此次「Team Taiwan機場接送應援三連發」不僅是一項服務，更是一份對台灣運動、棒球的情感回饋，無論賽事規模大小，55688機場接送終持續發揮專業的出行服務，載著每位球迷與奔向每一個值得慶賀的榮耀時刻。