▲慧洋董事長藍俊昇決定提供優渥生育補助，每月發1萬元直到12歲。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

慧洋海運(2637)藍俊昇董事長於今年度尾牙活動中宣布多項員工福利政策，包含提供優渥生育補助、擴大彈性工時制度，以及在既有年度獎金制度外加發績效獎金，展現公司打造幸福企業之決心，期望進一步提升員工福祉與企業競爭力。並已於本月董事會通過，將於今年內陸續實施。

藍俊昇表示，因應台灣少子化趨勢日益嚴峻，並配合政府鼓勵生育政策，慧洋將推出生育補助方案，自新生兒出生起至12歲，對員工每名子女每月補助新台幣1萬元，期盼透過長期且實質的支持，減輕員工家庭負擔。

另一方面，考量員工有接送子女上下課需求，將擴大原有彈性工時制度，讓員工可於五點鐘下班，營造友善職場環境。藍俊昇進一步表示，員工是企業最重要的資產，投資員工家庭即是投資企業未來。

此外，慧洋2025年自結每股稅前盈餘達5.30元，為體恤員工的辛勞與付出，慧洋2025年度除原有中秋、端午及年終獎金，全年階段式發放平均約5個月獎金外，將進一步加發期中獎金，且公司今年起亦將於各部門導入KPI獎金，鼓勵同仁持續精進專業能力，並強化整體向心力與組織韌性。

藍俊昇強調，企業成長來自全體同仁共同努力，營運成果應與員工共享。慧洋秉持穩健經營理念，在追求營運成長之同時，亦重視企業社會責任及永續發展。面對全球政經局勢變動，公司除持續強化船隊營運效率以外，更將人才視為核心競爭優勢，藍董事長期盼在全體員工齊心努力下，共同打造享譽國內外之幸福企業。