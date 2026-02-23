TOTAL進軍台北國際連鎖加盟大展　0元店中店搶進高需求工具市場

▲TOTAL進軍台北國際連鎖加盟大展。（圖／TOTAL提供）

在創業環境趨於保守、加盟選擇日益多元的情況下，能兼具「市場需求穩定、重複消費高、投資風險可控」的產業，成為創業者與投資人關注的關鍵。國際工具品牌 TOTAL看準台灣工具市場長期成長潛力，將於3月13日至 3月16日，參與 「台北國際連鎖加盟大展」，正式對外招募加盟夥伴，提供多元且彈性的加盟模式，協助創業者快速切入高需求工具通路。

TOTAL為全球化工具品牌，產品線完整涵蓋 專業工具、鋰電工具、插電工具、生活五金與農機具，以「高 CP 值、品質穩定、價格具競爭力」為核心定位。相較一線高價品牌，TOTAL 提供更符合市場實際需求的定價策略，同時保有完整保固與售後服務，讓加盟主在銷售端具備價格優勢，在經營端更具穩定性。

在加盟規劃上，TOTAL針對不同創業階段與資金規模，設計出 雙軌加盟制度。對於希望低風險試水溫、或已經營五金、修繕相關通路的業者，可選擇 「0 元加盟店中店模式」，免加盟金即可導入TOTAL完整產品線，快速上架銷售，降低初期投入門檻；而有意打造專屬品牌形象、深耕區域市場的經營者，則可選擇 品牌專賣店加盟方案，一次取得完整裝潢規劃、品牌識別與營運支援。

為協助加盟主穩定成長，TOTAL總部提供多項實質支援資源，包括 貨架設備支援、招牌補助、行銷廣告曝光，並搭配 區域保護制度，確保加盟主在指定商圈內具備競爭優勢。此外，品牌持續推出新品，讓加盟門市能保持商品新鮮度，創造穩定回購與銷售動能。

在行銷層面，TOTAL 整合線上與線下資源，由總部統一進行品牌曝光與數位行銷導流，協助加盟主降低自行開發客源的壓力。完整產品線、具競爭力的價格結構與合理毛利空間，使工具不再只是單次銷售商品，而是可長期經營的穩定品項。

TOTAL指出，許多人低估工具市場的實際規模，但事實上，無論工程施工、居家修繕或農業應用，工具都是高度剛性、且具備重複消費特性的商品。透過清楚的加盟制度與完善的後勤支援，TOTAL希望為創業者提供一條「看得懂、做得到、賣得動」的加盟道路。

展覽期間，TOTAL將於台北國際連鎖加盟大展現場完整說明加盟方案，誠摯邀請對實體通路、零售經營及工具市場有興趣的創業者，親臨了解工具產業的全新加盟選擇。