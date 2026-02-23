保險業挪用保費「零容忍」！金管會修法列重大偶發　最高罰1200萬

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為強化健全對保戶權益之保障，防堵保險業務員挪用保險費，金管會將修正「保險業通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」，舉凡發生業務員挪用保險費情事者，保險業負責人應儘速以電話向金管會保險局報告，且應於事件之次日起，於7個營業日內函報調查內容、處理方式及改善措施等，違者最高可處60～1200萬元罰鍰。

金管會保險此次修正重點在於，把現行第二點附件第（四）款第3目所定「業務員挪用保險費，致重大影響消費者權益」，修正為「業務員挪用保險費」，並移列至修正規定第（二）款「內部控制不良之舞弊案或作業發生重大缺失情事」第1目。

簡單來說，保險業者一旦發生業務員挪用保險費之事件，必須依前述應遵循事項規定，保險業負責人應儘速以電話向金管會保險局報告，且應於事件之次日起，於7個營業日內函報調查內容、處理方式及改善措施等。

金管會表示，保險公司應善盡管理責任，確實督導保險業務員落實執行招攬規範與提升服務品質，且應持續強化公司內部控制機制，並配合將本次修正規定納入公司內部控制制度，共同推動挪用保險費零容忍。

根據現行法規規定，保險業若違反保險法的規定，未建立或未執行內部控制或稽核制度，將處60萬元以上1200萬元以下罰鍰。

