獨／30歲情侶檔抱走2000萬刮刮樂　新竹市投注站證實

▲2026年台彩春節刮刮樂，2000元款2000萬超級紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩第5張2000萬刮刮樂遭爆已被開出，財神爺眷顧新竹市東區東門里中央路4號1樓的「旺來彩券行」，由一對30多歲甜蜜情侶檔挑選「尾數2」彩券抱走。目在等待台彩認證中，若訊息為真，截至目前為止剩5張2000萬刮刮樂還沒開出。

臉書粉專「竹北人有事嗎」指出，22日晚間6點有一對情侶在旺來彩券行玩2000元刮刮樂，幸運抱走最大獎2000萬元。旺來彩券行代理人吳小姐向《ETtoday》低調表示，不方便透露。台彩表示，500萬元以上中獎資訊需要驗證，相關消息仍待確認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據知情人士轉述，中獎幸運兒是一對年約30多歲的情侶檔，22日晚上6點開出，只挑1張尾數「2號」的刮刮樂，甜蜜抱走2000萬。

除了新竹市旺來彩券行開出的2000萬刮刮樂以外，前4張開出地點分別是基隆廟口與夜市一帶，由走動式經銷商賣出，農曆年前就已入袋。

第2張2000萬元則是落在新竹縣湖口鄉的「金彩商行」。中獎者是一對姊妹，當時由姊姊負責選號，她感念自己在職場打拼15年，便靈機一動挑選了尾數「15」號的刮刮樂，獲得財神爺眷顧中大獎。

第3張則是新北市20多歲走「鄰家弟弟」風格的年輕房仲，在過年期間到土城區福林宮對面的「常生錢彩券行」買刮刮樂，因為不放棄拼博，花完手中的現金後再去ATM領錢回來繼續刮，因挑出尾數「0」的彩券，順利抱走2000萬。

第4張則是台南「期期開彩券行」。一對30多歲夫妻在大年初二前往勝安宮參拜後，太太突發奇想提議刮一張「2000萬超級紅包」。先生秉持著「聽老婆的話，大富貴」的心情配合，沒想到僅挑一張就當場刮中頭獎，當場喜極而泣，相擁歡呼。