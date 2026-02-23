中菲行每年投入毛利的3.5%　深化數位轉型、以AI強化國際物流

▲中菲行每年投入毛利的3.5%用於數位轉型與智能化升級。（圖／中菲行提供）



記者張佩芬／台北報導

中菲行(5609)自2023年起每年投入毛利的3.5%用於數位轉型與智能化升級，強化資料整合與營運智能能力，提升全球供應鏈可視化與營運穩定度，進一步優化決策品質與風險管理水準，董事長錢文君表示，在國際物流與全球供應鏈運作中，AI是能力的放大器，而非專業的替代者；真正的競爭優勢，來自「專業能力×數據智能」所形成的乘數效應。

該公司指出，近期市場對人工智慧(AI)於物流產業的應用高度關注，亦引發部分物流類股波動。中菲行表示，AI為產業帶來效率提升契機，但在國際物流領域，真正的競爭力並非單一技術工具，而是建立在合規責任、風險承擔與全球協作基礎之上的專業體系。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中菲行指出，國內運輸優化多著重於路線與資源配置效率；然而，國際物流涉及多國法規遵循、運能配置、出口管制、關稅申報及在地營運網絡協同。這是一個由法規、信任與責任所構成的體系。AI可以優化流程與提升預測能力，但仍須結合長期累積的專業判斷與風險管理能力。

公司強調，國際物流的價值不僅來自效率，更來自穩定與可預測性。中菲行國際物流毛利結構本質上反映的是合規能力與風險管理價值，而非單純作業差異。技術的角色，在於放大專業能力，並強化既有的風險管理體系。

基於此，中菲行自2023年起每年投入毛利的3.5%用於數位轉型與智能化升級，強化資料整合與營運智能能力，提升全球供應鏈可視化與營運穩定度，進一步優化決策品質與風險管理水準。同時，公司取得ISO 27001及NIST Cybersecurity Framework認證，確保在推動數位化過程中，同步強化資訊安全與風險控管。

展望未來，中菲行將持續深化網絡層級最佳化與資料治理能力，在多變的全球貿易環境中，為全球供應鏈提供更透明、更穩定且更具韌性的支撐架構。