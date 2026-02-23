009816爆71萬大量奪上市成交王　達人示警「不正常、有人買貴了」

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

馬年紅盤首日，號稱「不配息0050」的台股市值型ETF凱基台灣50（009816）今（23）日爆出逾71萬張成交量，稱霸上市櫃所有標的，不過達人「碎念女子」卻認為，009816口碑行銷真的很用力，但成立時間不長卻一直宣傳「績效表現亮眼」，加上今日開盤時溢價一度來到2%，與一般市值型ETF折溢價大多控制在0.5%以內相較「這是不正常的」。

碎念女子指出，009816現在出現超過 0.5%的溢價，甚至盤中到 2% 這種幅度，就不是一句「市場熱度高」可以帶過的事了。這到底是不是有落實忠實義務，有沒有符合善良管理人應有的注意義務，其實都很值得被拿出來好好檢視。

以下是碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 臉書全文：

又到了要來提醒大家看折溢價的時候了。今天在社群上看到有人在吹捧 009816 是什麼「績效冠軍」，女子真的忍不住要出來碎念一下。先說結論，最近凱基台灣 TOP 50（009816）口碑行銷真的做得很用力。



為什麼女子會這樣說？因為你仔細看就會發現，社群上出現很多帳號，發文邏輯、語氣、內容都長得很像，很像大家在 Threads 上常看到的那種「看起來很熱鬧、但怪怪的帳號」。差別只在於，這些不是 AI 自動生成，而是人工在操作，但目的很清楚，就是一直強調「績效很好」。



問題來了，這裡其實有一個很大的資訊錯置。009816 成立時間並不長，但現在的宣傳卻一直在打「績效表現亮眼」。更重要的是，今天即使收盤時溢價已經回到 0.83%，但在開盤時溢價一度來到 2%，也就是說，有人是在「比淨值貴 2%」的情況下買進。



女子要很認真說一句，這件事在台股市值型 ETF 裡面是非常不正常的。因為台股市值型 ETF 沒有所謂的額度問題，理論上流動性充足，而且業者本來就有造市的責任，要讓折溢價維持在合理範圍。你去看其他家發行的台股市值型 ETF，折溢價大多都控制在 0.5% 以內，這才是常態。

那現在出現超過 0.5%，甚至盤中到 2% 這種幅度，就不是一句「市場熱度高」可以帶過的事了。這到底是不是有落實忠實義務，有沒有符合善良管理人應有的注意義務，其實都很值得被拿出來好好檢視。

績效好大家注意到是好事，但不該讓投資人在不知情的狀況下買貴。ETF 不是不能紅，但紅的方式，應該是靠結構、靠紀律、靠長期表現，而不是靠話術跟情緒。折溢價這種基本功，真的拜託大家要自己看清楚，別只看排行榜、就把風險一起忽略了。

