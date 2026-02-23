台股馬年紅盤日爆9020億量史上第3大　外資小買83億元

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（23）日農曆年馬年開紅盤日，盤中在台積電（2330）創下1935元新高，指數一度突破3萬4千點，惟台指期結算，終場上漲167.55點或漲幅0.5%，以33773.26點，成交金額9020億，創史上第三大，外資加碼83.52億元。

農曆年休市期間，美股四大指數收高，激勵今日馬年台股開紅日表現，台積電盤中創下1935元創新天價，指數最高大漲600多點，來到34212點新高，然而台指期結算，台積電翻黑以1900元作收，漲勢跟著收斂。

根據證交所資料統計，外資依然站在買方，買超金額83.52億元，連四買，投轉買為賣，賣超20.23億元，自營商則賣超114.72億元，當中自行買賣部分，買超7.09億元，避險方面賣超121.81億元，合計三大法人今日賣超51.43億元。

外資對於面板雙虎態度不同調，群創（3481）居外資買超第一名個股，買超張12萬124張數，買超第二、三、五名均為金融股，分別是凱基金（2883）8萬4252張、台新新光金（2887）6萬1957張、彰銀（2801）3萬2765張，買超第四名為力積電（6770）6萬1502張。

買超第六～十名個股、張數分別玉山金（2884）2萬9715張、台企銀（2834）2萬6127張、三商壽（2867）2萬5761張、陽明（2609）2萬2583張、合庫金（5880）2萬492張。

外資調節第一名個股為友達（2409）賣超5萬2028張，賣超二～五個股、張數分別仁寶（2324）3萬4303張、旺宏（2337）3萬3889張、台積電（2330）1萬7558張、華航（2610）1萬6678張。

賣超第六～十名個股、張數，分別燿華（2367）1萬3251張、定穎投控（3715）1萬27張、緯創（3231）5820張、華東（8110）5817張、宏碁（2353）5763張。

