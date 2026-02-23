4檔遭「抓去關」名單出爐！波若威飆太兇刑期延長　全關到3／10

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所與櫃買中心今（23）日同步更新處置股名單，共有4檔個股出現變動。其中光通訊股波若威（3163）原定於明（24）日結束處置，最新公告自明日起延長處置至3月10日，且分盤交易方式改為每20分鐘撮合一次。

波若威目前仍在處置期間，不過今逢紅盤日股價續強攻，終場以647元漲停作收，改寫掛牌以來新高，市場關注度居高不下。

櫃買中心指出，波若威自2月2日遭列為處置股，原處置期間至2月24日止。不過因近期股價漲幅過大，符合延長處置標準。統計顯示，最近6個營業日累積最後成交價漲幅達29.04%，且6日價差達175元；最近60個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達182.53%；最近90個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅更高達192.76%。因此「刑期」自2月24日起延長計算，至3月10日止。

除波若威外，證交所也公告上市PCB概念股大量（3167）也自明日起列入處置股名單，採分盤交易，每5分鐘人工撮合一次。

此外，鎢與鈷冶煉、製造及批發業者聯友金屬－創（7610），以及汽車零組件廠泰茂實業（2230），同樣自2月24日起列為處置股，處置期間至3月10日止，並採每5分鐘人工撮合一次。