快訊／大樂透槓龜！貳獎一注獨得　獎落高雄

4檔遭「抓去關」名單出爐！波若威飆太兇刑期延長 全關到3／10

證交所與櫃買中心今（23）日同步更新處置股名單，共有4檔個股出現變動。其中光通訊股波若威（3163）原定於明（24）日結束處置，最新公告自明日起延長處置至3月10日，且分盤交易方式改為每20分鐘撮合一次。

獨／30歲情侶檔抱走2000萬刮刮樂 新竹市投注站證實

台彩第5張2000萬刮刮樂遭爆已被開出，財神爺眷顧新竹市東區東門里中央路4號1樓的「旺來彩券行」，由一對30多歲甜蜜情侶檔挑選「尾數2」彩券抱走。目在等待台彩認證中，若訊息為真，截至目前為止剩5張2000萬刮刮樂還沒開出。

台股馬年紅盤日爆9020億量史上第3大 外資小買83億元

今（23）日農曆年馬年開紅盤日，盤中在台積電（2330）創下1935元新高，指數一度突破3萬4千點，惟台指期結算，終場上漲167.55點或漲幅0.5%，以33773.26點，成交金額9020億，創史上第三大，外資加碼83.52億元。

保險業挪用保費「零容忍」！金管會修法列重大偶發 最高罰1200萬

為強化健全對保戶權益之保障，防堵保險業務員挪用保險費，金管會將修正「保險業通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」，舉凡發生業務員挪用保險費情事者，保險業負責人應儘速以電話向金管會保險局報告，且應於事件之次日起，於7個營業日內函報調查內容、處理方式及改善措施等，違者最高可處60～1200萬元罰鍰。

00946配息0.058元年化配息率近7% 3/12除息

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益科技高息成長ETF（00946）公告最新配息資訊，本次預估每股配發金額為0.058元，若以今（23）日收盤價10.1元來推算，預估單次配息率約0.574%，年化配息率近6.9%。除息日訂於3月12日，因此想參與00946本次領息的投資人，最晚需在3月11日買進，收益分配發放日則訂於4月9日。

股后穎崴獲利提前開獎年增逾3成 股價創高後翻黑收跌

半導體測試介面公司、股后穎崴（6515）因股價波動大達到公佈注意交易資訊標準，今（23日）提前公告今年1月單月獲利，稅後純益2.15億元，每股賺6元，都比去年同期成長逾3成。

00939再配0.072元 3／11除息

統一投信今（23）日公告，旗下月配型台股ETF統一台灣高息動能（00939）最新配息評價出爐，每股配0.075元，為連續5次配息維持相同水準，預計3月11日除息，最後買進日落在3月10日，4月2日入帳。

台股唯一吃「韓記憶體噴發」紅利 00735今創高飆逾13%

韓股在三星電子、HK海力士等記憶體大廠領軍下，指數連3個交易日創高，台股中唯一連動韓股的國泰臺韓科技（00715）今（23日）伴隨韓股飆高，終場飆漲13.16%或8.55元、73.5元作收，創下史上新高價位。

「不配息0050」開工日迎紅包行情 爆54萬張成交量稱霸ETF榜

今（23）日台股馬年開紅盤日，台積電（2330）創下1935元歷史新高價，台股衝關3萬4千點，訴求「不配息0050」凱基台灣TOP 50（009816）今日一度上攻11.06元新高，到中午12點半左右，成交量54萬躍居台股成交王。

金控股馬年衝鋒！元大、永豐雙創天價 凱基刷22年新高

台股馬年首交易日交投熱絡，證券型金控元大金（2885）、永豐金（2890）今（23）日盤中雙雙創新高，而壽險型金控受惠正式接軌IFRS 17之後，CSM得以釋放，13家上市金控元月業績看俏，凱基金（2883）漲幅最高來到7%多，突破20元大關，最高來到20.65元，創2004年4月、22年來新高，華南金（2880）、台新新光金（2887）也漲逾半根，類股歡騰。