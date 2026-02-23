快訊／大樂透槓龜！貳獎一注獨得　獎落高雄

▲大樂透本期頭獎未開出，下期保證1億元。（圖／記者趙蔡州攝）
記者陳瑩欣、董美琪／台北報導
台彩公布，初七今晚威力彩本期（2/23）頭獎未開出，下期頭獎保證2億元。大樂透本期（2/23）頭獎未開出，下期（明日）頭獎保證1億元，大樂透貳獎一注獨得，開在高雄市仁武區仁雄路73之8號「喜旺彩券行」，可分得獎金360萬7222元。
根據台灣彩券公司公布，本期大樂透獎號為06、10、23、27、47、48，特別號為30。
春節大紅包：08、09、15、17、28、33、38、41、46。
春節小紅包：07。
本期威力彩獎號為，第一區中獎號碼為31、10、04、24、35、13，第二區中獎號碼為02號。
2月23日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出28組，總中獎注數為35注，其中22組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出28組，總中獎注數為32注，其中24組為單注中獎，4組為2注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為309組，剩餘171組，累積開出小紅包組數為486組，剩餘314組，次期(2月24日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公告為主。
大樂透春節期間加碼的「春節大紅包」與「春節小紅包」活動仍持續進行中，目前大紅包尚餘199組、小紅包剩342組，將持續加開至全數送完或3月3日截止。
