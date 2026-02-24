川普引爆美股血流成河！三大指數盤中同步重挫　道瓊慘跌700點

▲美股大跌。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普宣布將全球關稅稅率提高至15%，無視最高法院裁定其先前「對等關稅」違法，引爆市場對貿易戰捲土重來的憂慮。美股23日全面走低，截至台灣時間24日凌晨1時21分，美股三大指數盤中震盪，道瓊指數報48,890.56點，大跌735.41點、跌幅1.48%；那斯達克指數下挫275.20點至22,610.86點，S&P 500 指數也下跌74.65點，指數暫報6,834.86點，三大指數同步重挫。

關稅政策反覆 市場不確定性升高

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤中道瓊一度暴跌超過800點，投資人消化川普在自家社群平台發文警告，若有國家試圖利用最高法院裁決「耍花樣」，將面臨比先前協議更高、甚至更嚴厲的關稅。市場原本期待裁決有助緩解貿易緊張、甚至帶來退稅空間，但川普隨即強硬回應，反而放大政策不確定性。

法巴財富管理首席投資策略師坎普指出，市場逐漸意識到裁決短期內難以真正改變局勢，反而讓不確定性升高；摩根大通資產管理則認為，企業在貿易前景未明下，恐延後投資與營運決策。

歐洲不滿升高 擬暫緩美歐貿易協議

關稅衝擊也迅速外溢至國際層面。歐洲議會國際貿易委員會主席朗吉直言，美方製造關稅混亂，令人質疑是否仍會遵守既有協議，並透露將提議暫停執行美歐貿易協議，直到取得完整法律評估與美方明確承諾。英國方面同樣關切，新關稅恐削弱其原本享有的競爭優勢。

科技股分歧 AI疑慮未散

個股表現分歧，輝達盤中一度逆勢走高、站回190美元關卡，但軟體股持續承壓；台積電ADR開低後震盪，跌幅一度超過1%，相對大盤仍具支撐。市場同時消化研究機構對AI發展可能衝擊經濟與獲利的假設性情境，科技股情緒依舊謹慎。

分析人士指出，川普依據《1974年貿易法》第122條啟動的關稅措施，雖具時間限制，但政策反覆已成今年市場揮之不去的干擾因素；在關稅與AI雙重不安下，美股短線恐持續震盪。