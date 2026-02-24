全台最強大師陣容齊聚　第12屆「CEO將帥班」熱烈招生中！

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲CEO將帥班成軍11年，累積全台413位高階主管參與課程，是企業菁英不可錯過的進修管道。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

廣受全台企業CEO高度好評與肯定的頂尖高階課程「國貿經營策略管理將帥班」（ITBS CEO），第12屆將於115年5月22日開班，主辦單位台北市進出口商業同業公會表示，誠摯邀請企業決策者與頂尖大師同行，為企業定錨下一個十年的成長路徑。

「CEO將帥班」自開辦以來，已成為台灣企業高階主管公認的指標性課程。課程以「企業決策者視角」出發，聚焦全球經貿趨勢、AI 轉型、地緣政治、接班傳承與永續經營等關鍵議題，協助領導人在高度不確定的環境中，做出前瞻性的策略判斷。

將帥班延攬全台超過30位頂尖產官學大師親臨授課，鑽石級陣容全台唯一，課程邀請「接班傳承」-政治大學名譽講座教授司徒達賢；「產經情勢」-前經濟部長王美花、前財政部長劉憶如；「AI轉型」-前Google台灣總經理簡立峰、台科大教授盧希鵬；「領袖心性修練」-台灣傳奇人物嚴長壽、中央大學講座教授洪蘭、心理學大師吳靜吉；「永續發展」台大學管理學院院長陳家麟、台灣大學名譽教授柯承恩等重量級講者，從多元角度剖析企業領導者必須面對的核心挑戰。

將帥班學員來自各產業的企業掌舵者，包含多位上市櫃公司 CEO 與獲獎企業負責人，不少學員曾榮獲國家磐石獎、台灣精品獎、卓越中堅企業獎與台灣企業永續獎等國家級榮譽。課程不僅是知識學習場域，更是一個促成策略交流、跨界合作與長期夥伴關係的重要平台。

▲將帥班延攬超過30位頂尖產官學黃金師資，期望提升企業領導人經營格局。（圖／IEAT提供）

第12屆「CEO將帥班」六大學習亮點　直擊企業經營關鍵：

1. 大師授課，陣容全台唯一：由台灣知名的管理教育之父許士軍教授、前統一集團林蒼生總裁、中原大學企業管理研究所呂鴻德教授等三位顧問精心策劃，延攬超過30位產官學頂尖智庫親授。

2. 始業式「大師演講+將帥論壇經營分享」：由許士軍教授專題演講-中美之體制與治理競爭；邀請正美企業董事長蔡國輝、華剛茶業執行長杜蒼林、森晨貿易董事長郭琳、川方企業董事長黃國欣分享品牌實戰經驗。

3. 參訪標竿企業見學：參訪智慧製造-流亞科技、以及強固型電腦產業之龍頭-融程電訊。

4. 掌握關鍵議題：聚焦川普 2.0 關稅、AI 典範轉移、地緣政治、接班傳承等議題，掌握企業決策焦點。

5. 可認列上市櫃董監事暨公司治理主管進修時數。

6. 串聯「將帥會」，與413位企業領袖跨「屆」交流。

將帥班自開辦11年來，已有超過300多家廠商、70多家上市櫃企業，全台413位高階主管參與課程，黃金課程，獲數百位CEO高度共鳴，包括華城電機許逸德總經理、南僑投資控股李勘文總裁、聯策科技林文彬董事長、正美企業蔡國輝董事長、合隆毛廠總裁陳焜耀等強力推薦！將帥12即日起報名中，歡迎各界加入。

▲結業後成為「將帥會」一員，擴展無限人脈，串聯跨界資源。（圖／IEAT提供）
※訊息如下※

一、招生對象：企業經營者、董事長、總經理、高階主管、企業二代、培訓之主管等。

二、招生名額：限40名，學員需經審查。

三、報名資訊：即日起至115年4月24日（五）止（額滿提前截止），3/31前完成報名享早鳥價。

四、課程時間與地點：

開班時間：115年5月22日（五）~8月21日（五），共3個月，原則隔週六全天授課(由教務單位安排)，每次授課6小時，共8次，總時數48小時。第4模組安排全天企業參訪。

地點：台北市進出口商業同業公會8樓國貿講堂（台北市松江路350號）

五、報名詳情請見：

六、聯絡人：彭小姐 02-2581-3521*413

分享給朋友：

